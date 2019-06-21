Освящение ядерных бомб вызвало разногласия в РПЦ

«Только ядерное оружие удерживает Россию от порабощения Западом. Вовсе не обязательно это оружие применять, но когда оно у тебя есть, ты можешь быть по-настоящему свободен от внешних влияний», – заявил газете ВЗГЛЯД протоиерей Всеволод Чаплин. Однако не все клирики РПЦ разделяют его мнение относительно необходимости освящения оружия.

Ядерное оружие играет особую роль, и эта роль сегодня возрастает, заявил бывший глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, протоиерей отец Всеволод (Чаплин). «На слушаниях всемирного Русского народного собора по поводу безопасности России один верующий военный назвал ядерные ракеты ангелами-хранителями нашей страны», – напомнил Чаплин, выразив полное согласие с такой позицией.

«Сейчас личное оружие – лишь малая часть того, что необходимо современной армии. Освящаются и боевые корабли, и новые танки. Причем танки освящались и в период Великой Отечественной войны, хотя это оружие не индивидуальное», – сказал протоиерей.

Бывший глава пресс-службы патриарха Московского и всея Руси, настоятель Татьянинского храма при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский выразил противоположную точку зрения: «Я бы никогда оружие не освящал, в том числе личное». По его словам, подводные лодки действительно стоит освящать – как пространство, где находятся люди. В самолетах, машинах и кораблях люди тоже прибывают на службе. «Само оружие священникам не надо освящать. Все, что связано с людьми – да, а с оружием – нет», – поделился Вигилянский с газетой ВЗГЛЯД.

Ранее в пятницу заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тиутнов) заявил, что священнослужители не должны освящать оружие массового поражения, потому что оно не является личным, то есть никак не относится к солдату, благословляемому на службу. Епископ, сослался на итоги обсуждения этой темы в рамках комиссии Межсоборного присутствия РПЦ по церковному праву. В РПЦ ранее завершили работу над проектом документа «О практике освящения оружия в Русской православной церкви».