В РПЦ выступили против освящения оружия массового поражения

Оружие массового поражения не должно освящаться, заявил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

Епископ сослался на итоги обсуждения этой темы в рамках комиссии Межсоборного присутствия РПЦ по церковному праву, передает РИА «Новости».

По словам Тутунова, недавно была завершена работа над проектом документа, который разрабатывался два года в ответ на заданную президиумом Межсоборного присутствия (совещательного органа РПЦ) тему: «О практике освящения оружия в Русской православной церкви».

«По мнению комиссии, в рамках церковного предания можно говорить о благословении воина на несение воинской службы, на защиту Отечества. При совершении соответствующего последования благословляется и личное оружие, причем именно потому, что оно связано с тем, кому преподается благословение. По этой же причине не должно «освящаться» оружие массового поражения и, в целом, не личное оружие», – заявил епископ.

Он добавил, что «в этом позиция комиссии расходится с практикой последних лет».

Сообщается также, что до конца июля будут внесены соответствующие редакционные правки, предложенные на комиссии. После документ направят на дальнейшее обсуждение в епархии.

«Напоминаю, что пока он представляет собой лишь мнение членов комиссии и не является «официальным документом», – подчеркнул Тутунов.

Он отметил, что тема непростая, и в ходе работы над документом «мнения, и с большим азартом, высказывались полярные: от утверждения, что церковь вообще не должна благословлять оружие, до защиты практики освящения любого вида вооружения».

В итоге же главной задачей сочли «составить документ, который соответствовал бы многовековой практике церкви, как она отражена в богослужебных и в исторических текстах».

«При этом требовалось осмыслить и новые реалии: с некоторыми видами вооружений церковь в принципе не встречалась до ХХ века и, скорее, даже его второй половины», – заключил епископ.