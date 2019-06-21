Кремль заявил о взаимном с Киевом понимании по обмену заключенными

У Москвы и Киева есть понимание необходимости подвижек в вопросе обмена заключенными, этот разговор идет, но потребует времени, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отметил, отвечая на вопрос, когда может произойти обмен удерживаемыми лицами, о котором накануне говорил Владимир Путин в ходе прямой линии, что разговор на эту тему с Киевом «ведется, готовность российской стороны есть», передает РИА «Новости».

При этом «важно, чтобы эта готовность встречала взаимность с украинской стороны».

«Мы слышали также определенные заявления из Киева о том, что там тоже есть понимание необходимости продвижения в этой области. Здесь, конечно, потребуется двусторонняя работа, которая (...) не может быть открытой и публичной, поэтому здесь (...) нужно просто набраться терпения», – добавил Песков.

Напомним, в ходе прямой линии Путин сообщил, что российские власти не забыли о задержании на Украине главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

Вышинского задержали на Украине 15 мая 2018 года. Его обвинили в государственной измене и незаконном обороте оружия. Журналисту грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

При этом Вышинский выступает против его возможного обмена на кого-либо из украинских граждан, содержащихся в российских тюрьмах.

Он отметил, что его задержание было нелегальным, так как «основывалось на абсурдных и лживых обвинениях».