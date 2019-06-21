Эксперт разъяснил подоплеку сообщений об одобрении Трампом ударов по Ирану

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21 июня, пятница  |  Последнее обновление — 12:28  |  vz.ru
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Россияне беднеют от кредитов

Владимир Путин ответил на острый вопрос о доходах населенияФото: Алексей Светлов/Интерпресс/ТАСС
Владимир Путин разъяснил парадоксальную ситуацию с доходами населения. Когда, с одной стороны, зарплаты и социальные выплаты увеличиваются, а с другой – реальные доходы населения падают. Одна из причин такого положения дел в закредитованности россиян. Не выйдет ли этот пузырь боком всей российской экономике? Подробности...
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Почему Кудрин дрейфует в сторону Глазьева

Алексей Кудрин изменил взгляд на финансовую политикуФото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
Владимир Путин традиционно ломает представления политизированной публики о том, как надо. В ходе прямой линии он не стал никого публично наказывать. Наоборот, Путин все время брал ответственность на себя, подавая тем самым пример всем российским чиновникам. С неожиданной стороны показал себя и нынешний глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Подробности...
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Выполнить поручение Путина об ополченцах будет непросто

К Владимиру Путину обратились с просьбой жители дагестанского села БотлихФото: RT на русском/Youtube
Президент РФ поручил правительству приравнять дагестанских ополченцев к ветеранам боевых действий. Справедливость такого шага не вызывает вопросов, тем более что грядет 20-летняя годовщина со дня вторжения басаевцев в Дагестан. Но проблема с предоставлением статуса ветерана боевых действий гораздо глубже и сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Подробности...
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Филарет пошел против Порошенко ради денег

Филарет обвинил Порошенко в том, что тот действовал исключительно в своих интересахФото: Zuma/ТАСС
На специально созванном поместном соборе в Киеве Филарет восстановил так называемый киевский патриархат, отказался от условий томоса и раскритиковал Петра Порошенко за эгоизм. Таким образом, Филарет уходит во второй в его карьере церковный раскол. Но что вынудило его пойти на этот шаг, ведь еще недавно он ждал томоса как манны небесной? Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Персидская ловушка для Трампа

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Президент США не просто выдвинулся на второй срок, но и проходит сейчас одну из самых серьезных за все время президентства проверок на профпригодность. От того, начнет ли он войну с Ираном, зависит не только его политическая судьба. Подробности...

17 мгновений страны

Андрей Бабицкий, журналист
Семнадцатая по счету прямая линия президента показала, что Владимир Путин совершенно не опасается говорить с Россией на языке ее бед, поскольку у него есть понимание, которым он делится с аудиторией, как эти беды преодолевать. Подробности...
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Зеленский и не собирался останавливать войну

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Это не так-то просто осознать в 21-м веке: война в Донбассе идет ежедневно. Ежедневно убивают людей и разрушают дома. Но периодически случаются и обострения, как недавнее. Самое поганое, что Киев и не думает ее прекращать. Подробности...
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    Честный Взгляд: Путин отвечает за всё

    Как болезни мировых лидеров проявлялись на публике

    Прямая линия с Владимиром Путиным

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      Во французском Ле-Бурже открылся международный авиасалон

      Во Франции стартовал международный аэрокосмический салон «Ле-Бурже – 2019». В мероприятии примут участие 48 стран и более 300 тыс. человек. Шире всего в Ле-Бурже будут представлены разработки компаний из Франции, США, Германии, Британии, Италии, Израиля и России
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      Чернобыль переживает туристический бум

      После выхода британского мини-сериала «Чернобыль» поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения вырос в разы. В Припять массово возят групповые экскурсии, а в соцсетях можно найти тысячи фотографий посетителей Зоны
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      Как американские военные корабли бесчинствуют в Мировом океане

      В пятницу в Восточно-Китайском море произошло опасное сближение российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» и американского эсминца Chancellorsville. По оценке российской стороны, именно американский корабль подошел на расстояние до 50 метров. Этот случай заставляет вспомнить инциденты, которые закачивались столкновением кораблей
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            Эксперт разъяснил подоплеку сообщений об одобрении Трампом ударов по Ирану

               21 июня 2019, 11:41
            Фото: Jonathan Ernst/Reuters
            Текст: Иван Абакумов

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            «Американского президента пытаются спровоцировать на необдуманные действия в Персидском заливе, это совершенно точно», – заявил газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий, комментируя сообщения о том, что президент США Дональд Трамп дал согласие на удары по Ирану, но позднее передумал.

            Сами по себе сообщения о возможных ударах по Ирану и информация по поводу кибератак на российские сети не являются кампанией против Трампа, полагает политолог, американист Дмитрий Дробницкий.

            «Трампа на перевыборах в 2020 году могут погубить только две вещи – обвалившаяся экономика и новая война в Персидском заливе. Экономику обвалить, скорее всего, уже не успевают, но можно успеть спровоцировать Трампа на войну», – пояснил политолог.

            Поводом для обсуждения возможных ударов по Ирану стала публикация The New York Times, в которой утверждалось: Трамп дал согласие на удары по Ирану, но позднее передумал. Издание, ссылаясь на свои источники в Белом доме, сообщило, что «первоначально» Трамп одобрил удары «по небольшому числу целей». В частности, американские силы должны были атаковать «радиолокационную станцию и ракетные батареи». Удары должны были стать «ответом на то, что был сбит американский разведывательный беспилотник».

            Дробницкий также обратил внимание на то, что действия, которые производил президент США по отношению к Ирану, несмотря на всю жесткую риторику, говорят о его нежелании начинать войну. «О чем, по просачивающимся в СМИ сообщениям из Белого дома, он даже открыто говорил среди своих советников. Он хочет продемонстрировать, что конфликт существует, но старается его максимально затянуть», – сказал американист.

            По его словам, об этом свидетельствует и ряд случаев: и поездка Синдзо Абэ в качестве посредника на переговоры с Ираном, которые были сорваны при непосредственном участии американских СМИ, и группировка Пентагона в регионе, которая остается совершенно недостаточной для начала военной операции и наращивается очень медленно.

            «Также очевидно, насколько Трамп постоянно смягчает риторику своих советников и сам говорит о небольшой роли того, что там происходит. Тот же инцидент с подрывом танкеров, глава американской администрации называл «очень незначительным». Ясно, что для Трампа начало войны с Ираном до выборов находится под запретом», – считает Дробницкий.

            По его мнению, есть много людей, которые Трампа на это провоцируют, но для президента США такое развитие ситуации сейчас, в канун начала избирательной кампании, невозможно.

            На ваш взгляд

             
            Профессор МГУ считает, что вскоре разразится новая мировая война. А вы чувствуете ее приближение?


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            «Я также сомневаюсь, что какой-то даже ограниченный удар могли планировать в Персидском заливе сами американские военные. Удар по Ирану теми силами, которые сейчас есть у США в регионе, во-первых получился бы очень ограниченным, во-вторых, мог бы запросто напороться на серьезное противодействие. Причем не только комплексов ПВО, поставленных из России, но и собственной авиации Ирана, хотя она и не самая лучшая даже по меркам региона», – добавил Дробницкий.

            По мнению американиста, в дальнейшем подобных сообщений по поводу «планов» США будет достаточно много. «Всяких небылиц, в том числе разговоров о том, как кто-то выдвинул дивизию или отозвал эскадрилью и так далее. Если и есть в сегодняшнем сообщении какая-то крупица истины, то, если предположить, что Трамп бы узнал, что мимо него идет какая-то военная операция, он бы, конечно, попытался ее пресечь. Но я думаю, что вот эта рассказанная история все равно фейк», – сказал политолог.

            Он добавил, что тут идет своеобразная игра – все последние американские президенты начинали хоть какую-нибудь войну. Буш-старший – первая операция в Персидском заливе, Клинтон – Югославия и точечные удары по Ираку и Ирану, Буш-младший – две больших войны. Дальше Обама, вроде все, никаких больше войн и на тебе – Ливия и поддержка сепаратистов различных, а фактически террористов.

            «Если Трамп поддержит эту традицию, то все его слова о том, что он чем-то отличается от своих предшественников, окажутся ложью. А ему очень бы этого не хотелось. Это давление на Трампа будет и дальше идти со всех сторон. По сути,

            всем вашингтонским политикам наплевать на Иран, им важно Трампа свалить,

            все остальное это, как у американцев принято говорить, сопутствующий ущерб», – заключил Дробницкий.

            Напомним, Иран уничтожил беспилотник США. Тегеран заявляет, что тот нарушил иранское воздушное пространство. Пентагон опубликовал карту маршрута, которым якобы летел беспилотник. По версии США, БПЛА не нарушал границу Ирана. Однако американские военные не подтвердили данные объективными средствами контроля.

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