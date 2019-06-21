Эксперт разъяснил подоплеку сообщений об одобрении Трампом ударов по Ирану

«Американского президента пытаются спровоцировать на необдуманные действия в Персидском заливе, это совершенно точно», – заявил газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий, комментируя сообщения о том, что президент США Дональд Трамп дал согласие на удары по Ирану, но позднее передумал.

Сами по себе сообщения о возможных ударах по Ирану и информация по поводу кибератак на российские сети не являются кампанией против Трампа, полагает политолог, американист Дмитрий Дробницкий.

«Трампа на перевыборах в 2020 году могут погубить только две вещи – обвалившаяся экономика и новая война в Персидском заливе. Экономику обвалить, скорее всего, уже не успевают, но можно успеть спровоцировать Трампа на войну», – пояснил политолог.

Поводом для обсуждения возможных ударов по Ирану стала публикация The New York Times, в которой утверждалось: Трамп дал согласие на удары по Ирану, но позднее передумал. Издание, ссылаясь на свои источники в Белом доме, сообщило, что «первоначально» Трамп одобрил удары «по небольшому числу целей». В частности, американские силы должны были атаковать «радиолокационную станцию и ракетные батареи». Удары должны были стать «ответом на то, что был сбит американский разведывательный беспилотник».

Дробницкий также обратил внимание на то, что действия, которые производил президент США по отношению к Ирану, несмотря на всю жесткую риторику, говорят о его нежелании начинать войну. «О чем, по просачивающимся в СМИ сообщениям из Белого дома, он даже открыто говорил среди своих советников. Он хочет продемонстрировать, что конфликт существует, но старается его максимально затянуть», – сказал американист. По его словам, об этом свидетельствует и ряд случаев: и поездка Синдзо Абэ в качестве посредника на переговоры с Ираном, которые были сорваны при непосредственном участии американских СМИ, и группировка Пентагона в регионе, которая остается совершенно недостаточной для начала военной операции и наращивается очень медленно. «Также очевидно, насколько Трамп постоянно смягчает риторику своих советников и сам говорит о небольшой роли того, что там происходит. Тот же инцидент с подрывом танкеров, глава американской администрации называл «очень незначительным». Ясно, что для Трампа начало войны с Ираном до выборов находится под запретом», – считает Дробницкий. По его мнению, есть много людей, которые Трампа на это провоцируют, но для президента США такое развитие ситуации сейчас, в канун начала избирательной кампании, невозможно. На ваш взгляд Профессор МГУ считает, что вскоре разразится новая мировая война . А вы чувствуете ее приближение? Да

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«Я также сомневаюсь, что какой-то даже ограниченный удар могли планировать в Персидском заливе сами американские военные. Удар по Ирану теми силами, которые сейчас есть у США в регионе, во-первых получился бы очень ограниченным, во-вторых, мог бы запросто напороться на серьезное противодействие. Причем не только комплексов ПВО, поставленных из России, но и собственной авиации Ирана, хотя она и не самая лучшая даже по меркам региона», – добавил Дробницкий. По мнению американиста, в дальнейшем подобных сообщений по поводу «планов» США будет достаточно много. «Всяких небылиц, в том числе разговоров о том, как кто-то выдвинул дивизию или отозвал эскадрилью и так далее. Если и есть в сегодняшнем сообщении какая-то крупица истины, то, если предположить, что Трамп бы узнал, что мимо него идет какая-то военная операция, он бы, конечно, попытался ее пресечь. Но я думаю, что вот эта рассказанная история все равно фейк», – сказал политолог. Он добавил, что тут идет своеобразная игра – все последние американские президенты начинали хоть какую-нибудь войну. Буш-старший – первая операция в Персидском заливе, Клинтон – Югославия и точечные удары по Ираку и Ирану, Буш-младший – две больших войны. Дальше Обама, вроде все, никаких больше войн и на тебе – Ливия и поддержка сепаратистов различных, а фактически террористов. «Если Трамп поддержит эту традицию, то все его слова о том, что он чем-то отличается от своих предшественников, окажутся ложью. А ему очень бы этого не хотелось. Это давление на Трампа будет и дальше идти со всех сторон. По сути, всем вашингтонским политикам наплевать на Иран, им важно Трампа свалить, все остальное это, как у американцев принято говорить, сопутствующий ущерб», – заключил Дробницкий. Напомним, Иран уничтожил беспилотник США. Тегеран заявляет, что тот нарушил иранское воздушное пространство. Пентагон опубликовал карту маршрута, которым якобы летел беспилотник. По версии США, БПЛА не нарушал границу Ирана. Однако американские военные не подтвердили данные объективными средствами контроля.

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