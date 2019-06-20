Эксперты составили рейтинг выигравших от санкций российских отраслей

Эксперты Международного Центра исследования санкций (МЦИС) составили рейтинг отраслей промышленности России, которые получили мощный импульс к развитию благодаря антироссийским санкциям и импортозамещению. Также названы отрасли, которые не успели оправиться от внешнеэкономического давления.

По словам специалиста по продвижению российских производителей на международных рынках, члена экспертного совета МЦИС Карена Тер-Оганова, экономический и политический эффект от персональных санкций оказался ничтожным, но для конкретных отраслей экономики санкции сыграли свою роль – не только отрицательную, но и положительную, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе.

Наибольший толчок к развитию от применения политики импортозамещения, по мнению эксперта, получил банковский сектор, топливно-энергетический, аграрный и сельскохозяйственный комплексы, а также фармацевтическая отрасль. Среди отраслей, которые недостаточно оправились от санкций и пока не смогли в полной мере перейти на импортозамещение – оборонно-промышленный комплекс, электротехническая отрасль, сфера информационных технологий.

Одной из самых положительных тенденций эксперт МЦИС считает запрет на кредитование российских банков и компаний в западных банках.

В топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) импортозамещение также развивалось стремительными темпами. В 2018 году 19 крупнейших компаний ТЭК реализовали более 100 импортозамещающих проектов.

Впечатляющие показатели по импортозамещению в аграрном секторе – по состоянию на 2018 год аграрный экспорт вырос почти на треть, до 13 млрд долларов.

В оборонной промышленности зависимость от импортных технологий несоизмеримо меньше, чем в энергетике, поэтому оборонная сфера оказалась наиболее подготовленной к политике импортозамещения. Но довольно отрицательный эффект от санкций для российского ОПК оказало прекращение военно-технического сотрудничества с Украиной – прежде всего из-за прекращения действия контрактов с украинским предприятием «Мотор Сич» на поставки двигателей для российских боевых и гражданских вертолетов.

Более скромные успехи у других отраслей экономики – например, в электротехнической отрасли, в сфере информационных технологий и разработки программного обеспечения.