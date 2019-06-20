На фестивале Абхазии в Москве покажут кавказскую йогу

В парке «Красная Пресня» 30 июня пройдет второй фестиваль Абхазии, где гости смогут познакомиться с традициями республики.

Гостей ждет концертная программа с выступлениями ведущих абхазских исполнителей и хореографических коллективов. Среди них музыкант Александр Шоуа, ансамбли «Амцабз» и «Алон», оперные певцы.

Гости смогут попробовать блюда традиционной абхазской кухни, познакомиться с абхазским кинематографом и кавказской йогой.

Для желающих больше узнать о культуре Абхазии будут организованы уроки абхазского языка, кулинарные и танцевальные мастер-классы, а также урок игры на барабанах «адаул».

Также в программе – импровизированная свадебная церемония, турнир по нардам, стрельба из лука и дегустация от эксклюзивного дистрибьютера абхазских вин.

В павильоне-лектории Тенгиз Тарба расскажет о горном туризме в Абхазии: трекинге, рафтинге, каньонинге, скитуре и фрирайде. На центральной аллее парка «Красная Пресня» можно будет познакомиться с фотовыставкой Тенгиза «Горная Абхазия».

На фестивале будет работать детская зона с аниматорами и творческими мастерскими. В завершение вечера на сцене вручат призы победителям конкурса в социальных сетях. Главный приз – путевка в Абхазию.