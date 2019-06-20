Экс-главу отделения полиции в Подмосковье арестовали за подброшенный амфетамин

Экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции был арестован по обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ, об этом сообщило региональное управление СК.

«В отношении бывшего начальника ОНК МУ МВД России «Раменское», обвиняемого в превышении должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК РФ), фальсификации материалов оперативно-разыскной деятельности (ч. 4 ст. 303 УК РФ) и незаконном обороте психотропных веществ (ч. 1 ст. 228 УК РФ), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, по указанию обвиняемого его трое подчиненных в 2017 году сфальсифицировали материалы оперативно-разыскной деятельности о причастности местного жителя к обороту наркотиков. После чего указанные материалы были переданы в следственное управление МУ МВД России «Раменское», где в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, и он взят под стражу общим сроком на 11 месяцев.

«Обвиняемый сам лично приобрел, хранил и подбросил потерпевшему психотропные вещества – амфетамин», – отмечает СК.

После рассмотрения уголовного дела в суде обвиненного в обороте наркотиков местного жителя отпустили, а само дело закрыли.

Трех сотрудников МВД, которые действовали по указке экс-главы отделения, также задержали. «Им уже предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия (п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ) и фальсификации материалов оперативно-разыскной деятельности (ч.4 ст. 303 УК РФ). Все трое находятся под стражей», – уточняет ведомство.

В рабочих кабинетах и по местам жительства обвиняемых проведены обыски, изъяты документы, предметы, имеющие значение для следствия, назначены компьютерно-техническая и генетическая экспертизы, допрошены свидетели.