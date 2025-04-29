Российских дипломатов не пригласили на памятные мероприятия в Дании

Дания не позвала российских дипломатов на памятные мероприятия

Tекст: Ирма Каплан

Памятные мероприятия по случаю Дня освобождения Дании в годы Второй мировой войны пройдут без российских дипломатов, которых в королевстве решили не приглашать, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя дипмиссии России.

«В Дании 5 мая отмечается как памятная дата – День освобождения Дании. На памятные мероприятия российские дипломаты сегодня не приглашаются», – сказали в посольстве.

Кроме того, как сообщили в посольстве, обращения дипломатов к датским властям с требованием расследовать случаи вандализма в отношении советских мемориалов остались без ответа.

«Случаи вандализма имели место в отношении мемориала нашим воинам на острове Борнхольм, памятных знаков на местах захоронений в других районах Дании... Обращения же посольства к властям и в полицию результатов не дают. Преступники не установлены и не понесли наказания», – сообщили дипломаты.

По данным посольства, в Дании находится более 20 мест захоронений советских воинов, а всего на датской земле покоятся свыше 340 советских солдат, офицеров и военнопленных. Российская дипмиссия совместно с администрациями кладбищ и соотечественниками занимается их восстановлением.

Как писала газета ВЗГЛЯД, за последний год в европейских странах были зафиксированы десятки случаев осквернения памятников павшим воинам, чаще всего в Польше и Литве, заявил на брифинге посол по особым поручениям МИД Михаил Ванин.