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    Почему отложен проект единой валюты БРИКС
    МС-21 с отечественными системами впервые поднялся в небо
    Зеленский отверг инициативу Путина о трехдневном перемирии
    Появились кадры боевой работы военных КНДР в Курской области
    Песков сказал о действиях России в случае отказа Киева от перемирия
    Вэнс исключил победу Украины в многолетнем конфликте с Россией
    В Канаде состоялись внеочередные выборы
    Премьер Испании заявил о «внезапной потере» 15 гигаватт энергии
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Большинство христиан никогда не читало Библию

    Атеисты, пишущие о Библии: «еврейские сказки» – демонстрируют не неверие, а невежество. Библия задает определенный взгляд на реальность, который, нравится нам это или нет, формирует сам воздух, которым мы дышим, и язык, которым мы говорим. Поэтому так важно знать, о чем эта книга.

    7 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Чем Россия важна для католиков

    На предстоящих выборах нового понтифика русско-украинская тема будет хоть и не главной (главным будет противостояние традиционалистов и либералов), но все равно очень существенной.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский боится американского признания Крыма российским

    В Брюсселе опасаются, что признание Крыма будет первым шагом, затем субъектами РФ могут быть признаны Донбасс и Таврия. Это окончательно похоронит либеральную концепцию «мира, основанного на правилах».

    9 комментариев
    29 апреля 2025, 10:02 • Новости дня

    Российских дипломатов не пригласили на памятные мероприятия в Дании

    Дания не позвала российских дипломатов на памятные мероприятия

    Tекст: Ирма Каплан

    Памятные мероприятия к годовщине освобождения Дании от нацистов пройдут без участия представителей российской дипмиссии, несмотря на существенный вклад СССР в дело победы, сообщили в российской дипмиссии.

    Памятные мероприятия по случаю Дня освобождения Дании в годы Второй мировой войны пройдут без российских дипломатов, которых в королевстве решили не приглашать, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя дипмиссии России.

    «В Дании 5 мая отмечается как памятная дата – День освобождения Дании. На памятные мероприятия российские дипломаты сегодня не приглашаются», – сказали в посольстве.

    Кроме того, как сообщили в посольстве, обращения дипломатов к датским властям с требованием расследовать случаи вандализма в отношении советских мемориалов остались без ответа.

    «Случаи вандализма имели место в отношении мемориала нашим воинам на острове Борнхольм, памятных знаков на местах захоронений в других районах Дании... Обращения же посольства к властям и в полицию результатов не дают. Преступники не установлены и не понесли наказания», – сообщили дипломаты.

    По данным посольства, в Дании находится более 20 мест захоронений советских воинов, а всего на датской земле покоятся свыше 340 советских солдат, офицеров и военнопленных. Российская дипмиссия совместно с администрациями кладбищ и соотечественниками занимается их восстановлением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за последний год в европейских странах были зафиксированы десятки случаев осквернения памятников павшим воинам, чаще всего в Польше и Литве, заявил на брифинге посол по особым поручениям МИД Михаил Ванин.

    28 апреля 2025, 21:25 • Новости дня
    Песков ответил на вопрос о действиях России в случае отказа Киева от перемирия

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о начале перемирия ко Дню Победы вне зависимости от позиции Киева, призвал обращаться к ранее опубликованному заявлению Кремля.

    «Читайте заявление», – заявил Песков журналистам, передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что в дни празднования 80-летия Победы с 8 по 11 мая Россия приостанавливает все боевые действия в рамках спецоперации на Украине, рассчитывая на аналогичные меры со стороны Киева. Москва предупредила, что в случае нарушений Украиной перемирия Вооруженные силы РФ «дадут адекватный и эффективный ответ».

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя решение президента России Владимира Путина объявить перемирие в дни 80-летия Победы, сообщила, что Вашингтон хочет добиться постоянного прекращения огня на Украине.

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    28 апреля 2025, 10:55 • Новости дня
    Южная Корея назвала «незаконным» военное сотрудничество России и КНДР
    Южная Корея назвала «незаконным» военное сотрудничество России и КНДР
    @ Robin Hausmann/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Южнокорейский МИД заявил о недопустимости военного сотрудничества России и КНДР, подчеркнув противоречие подобных действий международным нормам.

    Министерство иностранных дел Южной Кореи выразило протест в связи с отправкой северокорейских военных в Россию, передает «Интерфакс».

    В заявлении южнокорейского ведомства отмечается, что подобные действия нарушают международные нормы и призвали Россию и КНДР «незамедлительно прекратить незаконное военное сотрудничество».

    В МИД КНДР ранее подтвердили факт размещения военных в России, подчеркнув соответствие этого шага международному законодательству. В Сеуле расценили такие заявления, как попытку насмешки над международным сообществом, и осудили действия КНДР. В южнокорейском МИД также призвали Россию и КНДР прекратить военное сотрудничество, которое в Сеуле считают незаконным.

    Ранее президент России Владимир Путин выразил благодарность бойцам Корейской народной армии за участие в разгроме украинских боевиков в Курской области.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России об освобождении всей Курской области от ВСУ и отметил значительную помощь военнослужащих КНДР.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал военных из КНДР героями за участие в операции по освобождению Курской области.

    Коментарии (38)
    28 апреля 2025, 19:01 • Видео
    Зачем России перемирие на юбилей Победы

    В дни празднования 80-летия Победы, с 8 по 11 мая, Россия приостанавливает боевые действия в рамках спецоперации на Украине. Разумеется, это будет «тишина в ответ на тишину», то есть решение за Киевом. Зачем России такое перемирие?

    Коментарии (0)
    28 апреля 2025, 18:39 • Новости дня
    Появились кадры боевой работы военных КНДР в Курской области
    Появились кадры боевой работы военных КНДР в Курской области
    @ ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Опубликованы кадры совместной работы российских и северокорейских военных при освобождении Суджанского района Курской области.

    На видео видно, как бойцы двух стран координируют действия и ведут прицельный огонь по позициям Вооруженных сил Украины, передает РИА «Новости».

    В субботу начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    Герасимов отметил, что военнослужащие из КНДР приняли значительное участие в освобождении приграничных районов Курской области, действуя в рамках стратегического партнерства между двумя странами.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын отметил самоотверженность военных страны, участвовавших в совместной с Россией операции по освобождению Курской области, и анонсировал установку памятника.

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    28 апреля 2025, 11:34 • Новости дня
    Кремль заявил о готовности России помочь КНДР военной силой

    Песков: Россия обязалась при необходимости предоставить военную поддержку КНДР

    Кремль заявил о готовности России помочь КНДР военной силой
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В случае возникновения угрозы Россия поддержит КНДР военными средствами в рамках действующего договора о взаимопомощи между двумя странами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия готова при необходимости оказать военную помощь КНДР в рамках действующего договора о взаимопомощи, передает ТАСС.

    Представитель Кремля также добавил, что положения соглашения предполагают сотрудничество в различных сферах, включая военную.

    Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын назвал военных из КНДР героями за участие в операции по освобождению Курской области.

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность бойцам Корейской народной армии за участие в разгроме украинских боевиков в Курской области.

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    28 апреля 2025, 12:38 • Новости дня
    Эксперт допустил участие военных КНДР в боях в Донбассе и Новороссии

    Политолог Баширов: Военные КНДР будут задействованы в Донбассе и Новороссии, если потребуется

    Эксперт допустил участие военных КНДР в боях в Донбассе и Новороссии
    @ t.me/boris_rozhin

    Tекст: Анастасия Куликова

    Заявления Москвы и Пхеньяна об участии северокорейских войск в освобождении Курской области – это не столько подведение итогов, сколько заявка на создание военных союзнических сил России и КНДР. Не исключено, что военные Северной Кореи при необходимости будут задействованы также в регионах Донбасса и Новороссии, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов.

    «ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области – согласно Конституции, субъекты Российской Федерации. Я сомневаюсь, что участие северокорейских войск ограничится лишь операцией по освобождению Курской области. Если потребуется, то военные КНДР будут задействованы и в вышеупомянутых регионах», – считает Марат Баширов, политолог, профессор ВШЭ.

    По его мнению, международное давление едва ли сможет остановить Пхеньян. «Северная Корея – это страна, которая и так изолирована по многим вопросам», – пояснил собеседник, напомнив при этом о сотрудничестве Северной Кореи с Пекином и Москвой. «Мы поставляем республике среди прочего продовольствие и нефтепродукты», – добавил эксперт.

    На этом фоне нынешние заявления Владимира Путина и Ким Чен Ына о боях в Курской области – это не столько подведение итогов, полагает эксперт, неслучаен и момент, когда были раскрыты данные по северокорейским военным. «Я думаю, это заявка на создание союзнических сил, а также часть переговорного процесса по украинскому кризису», – допустил Баширов.

    В этой связи он напомнил о европейской «коалиции желающих» и идее Парижа и Лондона направить «миротворческий контингент» на Украину. «У Москвы есть цели в рамках СВО и ресурсы, чтобы их достичь. А теперь речь идет еще и о новой вводной – военном сотрудничестве России и Северной Кореи, что совершенно меняет расклад», – подчеркнул аналитик.

    В свою очередь военный эксперт Вадим Козюлин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД исключал участие войск КНДР в боевых действиях в ДНР и Новороссии. По его словам, если северокорейские военные окажутся на территории Донбасса, это обернется для Пхеньяна наращиванием санкционного давления со стороны западных стран.

    Ранее Северная Корея подтвердила участие своих военных в боевых действиях в Курской области. Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) опубликовало документ, в котором говорится о победоносном завершении операции по освобождению российского региона после украинского вторжения.

    «Подразделения наших вооруженных сил, которые по приказу главы КНДР были задействованы в операции по освобождению районов Курской области, в полной мере продемонстрировали высокий боевой дух и военную хватку, <...> и тем самым внесли весомый вклад в уничтожение неонацистских сил Украины и освобождение территории России», – говорится в сообщении.

    В комитете добавили, что Ким Чен Ын отправил северокорейские войска согласно условиям статьи 4 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Пхеньяном и Москвой. Лидер КНДР направил поздравления военным по случаю освобождения Курской области, назвал героями тех северокорейцев, кто сражался в регионе, и призвал увековечить их память.

    Владимир Путин также поблагодарил северокорейских военных и выразил признательность Ким Чен Ыну. «Уверены, что отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества между нашими странами, закаленные на поле боя, будут и далее успешно и динамично развиваться по всем направлениям», – цитирует Путина официальный сайт Кремля.

    Напомним, Генштаб России сообщил об участии военнослужащих из КНДР в освобождении территории Курской области. Как заявил начальник ведомства Валерий Герасимов, северокорейские солдаты работали бок о бок с бойцами ВС России, проявляли высокий профессионализм, стойкость, мужество и героизм.

    Между тем министерство иностранных дел Южной Кореи заявило о недопустимости военного сотрудничества России и КНДР, подчеркнув противоречие подобных действий международным нормам. В ведомстве призвали Россию и КНДР «незамедлительно прекратить незаконное военное сотрудничество».

    Напомним, Москва полностью завершила освобождение территорий Курской области. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, как это событие скажется на состоянии всей линии боевого соприкосновения.

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    28 апреля 2025, 11:22 • Новости дня
    Лавров назвал «преждевременным» вопрос о единой валюте БРИКС
    Лавров назвал «преждевременным» вопрос о единой валюте БРИКС
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Рассмотрение вопроса о единой валюте БРИКС отложено из-за отсутствия подходящих экономических условий, но активное использование национальных валют уже широко распространено, рассказал глава МИД Сергей Лавров газете O Globo.

    Идея создания единой валюты БРИКС может быть рассмотрена вновь только при формировании необходимых экономических условий, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью бразильской газете O Globo, которое приводит российский МИД.

    «Говорить о переходе БРИКС к единой валюте преждевременно. К вопросу об общей валюте или расчетной единице БРИКС можно будет вернуться, когда для этого сложатся необходимые финансово-экономические условия», – сказал Лавров.

    Он добавил, что между странами объединения идут переговоры о расширении использования национальных валют, создается инфраструктура для трансграничных расчетов. По словам министра, одной из ключевых тенденций мировой экономики стала дедолларизация, что объясняется снижением доверия к международным финансовым механизмам, контролируемым Западом.

    Лавров уточнил, что по итогам 2024 года 90% торговли России со странами БРИКС осуществлялось в национальных валютах.

    «Никто не хочет пострадать от санкций, которые Запад вводит против неугодных стран, используя свое монопольное положение на финансовых рынках», – отметил российский министр.

    Он подчеркнул неприемлемость использования резервных валют в качестве оружия конкурентной борьбы и блокировок под политическими предлогами платежных операций по поставкам социально значимых товаров.

    Лавров напомнил, что в декларации Казанского саммита БРИКС 2024 года зафиксированы инициативы по созданию новых расчетных и страховых платформ, что должно повысить устойчивость торговых и инвестиционных операций между странами объединения.

    Бразилия с 1 января 2025 года является председателем БРИКС. В 2024 году этот пост занимала Россия.

    Группа стран БРИКС основана в 2006 году. В 2011 году к первоначальному составу – Бразилии, России, Индии и Китаю присоединилась Южно-Африканская Республика. С 1 января 2024 года членами объединения стали Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия. 6 января 2025 года к БРИКС присоединилась Индонезия.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что расчеты между странами БРИКС в национальных валютах стали ответом на ограничения, введенные администрацией экс-президента США Джо Байдена, заблокировавшей доступ к долларовым операциям.

    До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что силовое принуждение использовать доллар со стороны США только усилит уход стран к расчетам в национальных валютах, особенно среди стран БРИКС.

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    29 апреля 2025, 00:30 • Новости дня
    Система ПВО за 2,5 часа сбила 51 украинский дрон над пятью регионами России

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система противовоздушной обороны за 2,5 часа ликвидировала 51 украинский беспилотник, атаковавший несколько областей страны, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что с 20.20 до 23.00 по московскому времени средствами ПВО были уничтожены 51 украинский беспилотник самолетного типа.

    Наибольшее количество дронов, а именно 40, было сбито над Курской областью. Еще пять беспилотников ликвидированы над Орловской областью, два – над территорией Республики Крым.

    Кроме этого, три БПЛА сбиты над акваторией Черного моря и еще один – над Белгородской областью.

    Ранее сообщалось, что в результате ударов дронами и обстрелов были разрушены жилые дома, автомобили и хозяйственные постройки в четырех районах Брянской области.

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    28 апреля 2025, 17:28 • Новости дня
    Журналистку Таратуту объявили в розыск

    МВД России объявило в розыск журналистку Таратуту

    Tекст: Валерия Городецкая

    Журналистка Юлия Таратута, признанная иноагентом в России, объявлена в розыск МВД, следуеь из базы розыска ведомства.

    В базе ведомства указано, что она разыскивается по статье Уголовного кодекса, однако конкретная статья не уточняется, передает ТАСС.

    Журналистка была внесена в список иноагентов 16 декабря 2022 года. В настоящее время Таратута находится за пределами России.

    В марте Следственный комитет возбудил уголовное дело против журналистки Юлии Таратуты, обвиняемой в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.

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    28 апреля 2025, 22:28 • Новости дня
    Захарова заявила о необходимости денацификации Украины для защиты детей

    Tекст: Александра Юдина

    Денацификация Украины необходима, чтобы никто не смог ударить ребенка за использование русского языка, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она связала денацификацию Украины с необходимостью оградить детей от насилия из-за использования русского языка.

    По ее словам, денацификация нужна для защиты детей разных национальностей, чтобы никто не мог ударить их бутылкой по голове или запретить говорить на родном языке.

    Официальный представитель МИД России также добавила, что гордость за свою страну невозможно привить подобным насилием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский и советский актер театра и кино Богдан Бенюк предложил жестко наказывать детей за использование русского языка, заявив о необходимости физического воздействия.

    Ранее глава образовательного комитета Верховной рады Сергей Бабак сообщил, что украинские власти не могут ввести прямой запрет на использование русского языка в образовательных учреждениях из-за норм Евросоюза, но продолжают искать пути для его ограничения.

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    28 апреля 2025, 15:14 • Новости дня
    Анонсирована встреча Путина и Лукашенко в Волгограде

    Кремль анонсировал встречу Путина и Лукашенко в Волгограде

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Волгограде во вторник состоится встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщили в Кремле.

    Лидеры России и Белоруссии примут участие в пленарном заседании форума «Великое наследие – общее будущее», а также в мероприятиях, посвященных 80-летию победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.

    Кроме этого, по данным Кремля, во время визита в Волгоград президенты обсудят развитие российско-белорусских отношений.

    В начале апреля Путин и Лукашенко обсудили по телефону предстоящие совместные учения вооруженных сил «Запад-2025».

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    28 апреля 2025, 19:56 • Новости дня
    Песков заявил о невозможности публичного обсуждения планов по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва фиксирует поток публикаций о предложениях президента США Дональда Трампа по Украине, однако официальные обсуждения могут вестись только в закрытом формате, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Огромное количество публикаций. Но какое-то публичное обсуждение всех этих нюансов невозможно. Это возможно только в закрытом, дискретном режиме», – отметил Песков, передает ТАСС. Он добавил, что подробности обсуждать публично невозможно, подобные вопросы рассматриваются исключительно конфиденциально.

    Песков отмечал важность закрытого характера переговоров по вопросам урегулирования на Украине и обратил внимание на опасность обезличенных сообщений в СМИ.

    Ранее издание Times сообщило о планах Дональда Трампа закрепить Крым и Донбасс за Россией.

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    28 апреля 2025, 18:23 • Новости дня
    Правкомиссия одобрила законопроект об уголовном наказании для дропперов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о введении уголовной ответственности для так называемых дропперов.

    Об этом сообщили в аппарате вице-премьера – руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко, передает ТАСС.

    «Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов – посредников, помогающих мошенникам скрывать и обналичивать украденные деньги. Дропперы оформляют банковские карты или электронные кошельки на себя, а затем передают их преступникам за вознаграждение (в среднем от 15 до 30 тыс. рублей)», – говорится в сообщении аппарата.

    Сейчас действующие законы не предусматривают прямой ответственности за работу дропперов. Основная сложность заключается в том, что посредники не считаются непосредственными участниками хищения, их действия не имеют состава преступления по текущему законодательству.

    Ранее Центральный банк назвал три типа дропперов в схемах мошенников. Руководитель проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Михаил Сергейчик в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, как защититься от дропперов и самому не стать дропом.

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    28 апреля 2025, 12:42 • Новости дня
    Суд заочно приговорил шведского наемника за бои на Украине к 14 годам тюрьмы

    СК: Шведскому наемнику ВСУ Тобиасу Энгквисту заочно назначили 14 лет тюрьмы

    Tекст: Ирма Каплан

    Гражданин Швеции Тобиас Энгквист получил заочный приговор в 14 лет тюрьмы за участие в боевых действиях на стороне Украины, он объявлен в международный розыск, сообщили в СК.

    Суд признал доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета России, достаточными для вынесения заочного приговора гражданину Швеции  Тобиасу Энгквисту. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК России за участие в вооруженном конфликте в качестве наемника, сообщили в Telegram-канале СК.

    «Судом Энгквисту заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы. Он объявлен в международный розыск», – говорится в посте.

    Следствие и суд установили, что в 2022 году Энгквист добровольно прибыл на территорию Украины и вступил в украинское вооруженное формирование. Он прошел военную подготовку, получил оружие, боеприпасы, обмундирование и спецснаряжение.

    За материальное вознаграждение Энгквист участвовал в боевых действиях против представителей силовых структур ДНР, ЛНР и российских военнослужащих.

    Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в боях за освобождение территории ДНР были замечены наемники из Португалии, что удалось определить благодаря перехваченным переговорам и найденным шевронам.

    В начале апреля Следственный комитет России возбудил дело о теракте после убийства жителя Курской области, совершенного польскими наемниками, а ранее стало известно, что польские наемники  составили 90% личного состава украинских войск в Разливе на юге ДНР.

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    28 апреля 2025, 13:19 • Новости дня
    Unherd: Европа должна перестать сопротивляться плану Трампа ради будущего ЕС и Украины

    Unherd: У европейцев нет альтернативы плану Трампа

    Tекст: Ирма Каплан

    Потенциальное утверждение мирного плана Трампа может остановить эскалацию конфликта и сформировать новый подход к безопасности Европы, пишет портал Unherd.

    Европа не имеет альтернатив плану президента США Дональда Трампа по украинскому кризису, который может быть наименее худшим вариантом для региона, поэтому соглашаться с ним придется, пишет британский портал Unherd.

    «Печальная истина в том, что у нас, европейцев, нет альтернативы... И все же, это соглашение должно быть принято. Из всех возможных исходов это – наименее худший... Нравится вам это или нет, но сделка Трампа спасет жизни. Она остановит эскалацию региональной войны, которая может стать общеевропейской катастрофой», – пишет колумнист Вольфганг Мюнхау.

    В материале говорится, что принятие этого плана может не только инициировать обсуждение новой архитектуры безопасности после окончания конфликта, но и ускорить перспективу членства Украины в Евросоюзе.

    А это дало бы Европе шанс избавиться от военной зависимости от США без необходимости вовлекаться в полномасштабные боевые действия.

    Автор напоминает, что Европа оказалась в таком положении из-за чрезмерной уверенности в поддержке США и «в результате перерасходовала дивиденды мира».

    «Европа гораздо лучше ведет дискуссии, чем сражается на самом деле, предпочитая позировать для фотосессий с Зеленским, чем принимать трудные решения», – пишет Мюнхау.

    Он напомнил: с лета 2023 года стало очевидно, что Украина не побеждает, несмотря на бравурные лозунги и утверждения западных СМИ, обещания военной помощи стран-союзников. Теперь ситуация на фронте очевидна.

    И хотя непредсказуемость Трампа не дает возможности быть уверенными в окончательном варианте его мирного плана, европейцам следует задуматься о том, как работает мирная дипломатия.

    Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп отверг требования о передаче Крыма и других регионов Украине, назвав их «нелепыми».

    Ранее Times сообщила, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающий закрепление ДНР, ЛНР и Крыма за Россией, считается «высеченным в камне».

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    28 апреля 2025, 14:50 • Новости дня
    Силуанов заявил о готовности к выпуску цифрового рубля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Центральный банк завершает подготовку к запуску цифровых рублей, которые станут новой формой национальной валюты наряду с наличными и безналичными средствами.

    Министр финансов Антон Силуанов, выступая на лекции в рамках просветительского марафона общества «Знание. Первые», приуроченного к 80-летию Победы, рассказал о завершении подготовки к запуску цифрового рубля, передает ТАСС. Силуанов подчеркнул, что цифровой рубль станет третьей формой российских денег наряду с наличными и безналичными средствами.

    «На самом деле цифровой рубль – это третья форма нашей валюты. Есть наличные, есть безналичные карточки, и есть еще цифровой рубль. Центральный банк уже практически готов к выпуску цифровых рублей и для людей», – заявил министр.

    Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что Банк России планирует начать масштабное внедрение цифрового рубля в середине 2025 года после успешного завершения пилотного проекта.

    Президент России Владимир Путин призывал к широкому внедрению цифрового рубля.

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