Ведущие прямой линии сообщили о продолжении DDoS-атак

Ведущая прямой линии с президентом России Владимиром Путиным заявила, что атаки на call-центр передачи продолжаются.

«Продолжаются DDoS-атаки на наш call-центр, но мы справляемся, как вы видите, приложение работает, видеозвонки мы продолжаем принимать», – сказала ведущая.

Ранее сообщалось, что «Прямая линия» подверглась двум DDoS-атакам, главред RT Маргарита Симоньян сообщала, что атаки происходят с территории Украины.

«Прямая линия» с Владимиром Путиным проходит 20 июня. Еще до начала передачи к главе государства поступило свыше 1,5 млн вопросов.