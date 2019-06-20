Прямая линия с Путиным подверглась DDoS-атаке

Call-центр прямой линии с президентом Владимиром Путиным подвергся DDoS-атаке, сообщила ведущая.

«Коллеги, наш call-центр только что подвергся массированной DDoS-атаке из-за рубежа. Видимо, вот те сбои в видеозвонках, которые как раз были, с этим связаны. Но мы смогли ее отразить. Работа приложения восстановлена, мы продолжаем принимать звонки», – сказала ведущая.

Она добавила, что общее количество обращений к Путину приблизилось к порогу в 2 млн.

В Ростелекоме сообщили, что всего было совершено две атаки, обе они были отражены, передает РИА «Новости».

«DDos атака, которая положила приложение «Москва Путину», была с Украины», – написала в своем телеграм-канале главред RT Маргарита Симоньян.

Прямая линия с Владимиром Путиным проходит 20 июня. Еще до начала передачи к главе государства поступило свыше 1,5 млн вопросов.