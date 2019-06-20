Путин ответил на вопрос об освобождении украинских заключенных

Президент Владимир Путин считает, что освобождение заключенных российских и украинских граждан необходимо решать комплексно, об этом он заявил в ходе прямой линии.

В ходе прямой линии президент отметил, что идер украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук поднимал вопрос об освобождении украинских моряков, задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе.

Однако, по мнению Путина, вопрос освобождения заключенных должен решаться на взаимной основе.

«Вопросы такого рода должны решаться в комплексе. Мы должны подумать о том, как будет решаться судьба людей, нам не безразличных, которые находятся в аналогичной ситуации на Украине», – заключил глава государства.

Прямая линия с президентом проходит в четверг, он отвечает на вопросы россиян. Трансляция идет в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР и «Мир», а также радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».