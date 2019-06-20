Сотрудник торгпредства России погиб в Норвегии

Сотрудник торгового представительства России в Норвегии умер после дорожно-транспортного происшествия в Осло, эти сведения подтвердили в российском посольстве.

«Подтверждаем трагическую гибель сотрудника торгового представительства РФ 20 июня в результате автоаварии в условиях плохой видимости и непогоды в Осло. Родственники погибшего оповещены», – сообщила дипломатическая миссия, передает ТАСС.

Издание Verdens Gang, ссылаясь на полицию, сообщило, что автомобиль въехал в ограду рядом с трамвайной остановкой. По этим сведениям, в салоне было два человека, один из них получил легкие травмы, второй скончался на месте.