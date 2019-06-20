Россия выступила за создание третейского органа по спорам в киберсфере

Москва считает важным создание третейского органа по урегулированию конфликтов в киберсфере, заявил спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД Андрей Крутских.

Крутских, выступая на десятой международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, заявил, что «для киберсферы нужен свой третейский орган, чтобы предотвращать, а если вдруг возникли – регулировать конфликты, чтобы не давать ход лживым, фейковым обвинениям», передает ТАСС.

Так, «если произойдет киберагрессия, то ее юридически даже назвать киберагрессией нельзя», и «наши страны не могут ни обращаться в СБ ООН, ни придать этому политическое значение», все «отдано на откуп отдельным столицам».

Крутских заявил также, что «инциденты онлайн могут привести к развязыванию полномасштабной войны офлайн».

«Реальную угрозу миру и безопасности представляет продвигаемая рядом стран доктрина так называемых превентивных киберударов. Они легализуют силовые акции в ответ даже на кажущиеся кибератаки», – указал он.

Москва считает необходимым исключить ситуации одностороннего решения о нанесении карательных киберударов по якобы представляющим киберугрозу странам.

Ранее газета The New York Times сообщила, что американские спецслужбы начали работать значительно активнее, пытаясь внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России.

Президент США Дональд Трамп опроверг эти сведения, а также обвинил «неудачников из NYT» в государственной измене. Он потребовал от издания раскрыть источник данных.

В Кремле, комментируя статью, заявили, что гипотетически кибервойна между США и Россией возможна. Там также сказали, что если встреча Трампа и российского лидера Владимира Путина состоится, то в беседе может быть затронута тема кибератак.

Тем временем директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что у СВР есть информация о готовящихся против России кибератаках.