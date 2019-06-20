Россия выступила за создание третейского органа по спорам в киберсфере

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20 июня, четверг  |  Последнее обновление — 10:30  |  vz.ru
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Когда в России подешевеет ипотека

Ипотека снова начала дешеветьФото: Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС
Вслед за смягчением кредитно-денежной политики российским Центробанком появилась надежда на удешевление ипотеки для россиян. Перед правительством поставлена задача снизить ипотечную ставку до 8% к 2024 году, то есть за шесть лет. Однако добиться этого можно намного раньше.  Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Москвичей раздражает шум «смертников» по ночам

Мотоциклисты любят погонять в сухую жаркую погоду – как раз такая установилась сейчас в МосквеФото: Елена Пальм/«Интерпресс»/ТАСС
Знойная сухая погода вызвала в центре Москвы новую проблему – участились жалобы горожан на ночной уличный грохот. Это байкеры устраивают «покатушки», на которые не отваживались бы в дождь. Горожане просят в соцсетях покрыть улицы «лежачими полицейскими». А в Мосгордуме предлагают научить городские видеокамеры читать номера мотоциклов, чтобы ГИБДД смогла наконец ловить нарушителей. Подробности...
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Новый человек во главе Пентагона – это сигнал для Китая

Многие не преминули задаться вопросом: полагает ли Эспер, что США в состоянии победить даже в ядерной войне?Фото: Ron Sachs/ZUMA/ТАСС
Слухи о бытовом насилии в семье главы Пентагона Патрика Шэнахэна не прошли для него даром. Президент Дональд Трамп назначил нового министра обороны – 56-летнего Марка Эспера. Что известно об этом человеке? И почему его назначение воспринимается как сигнал в сторону Китая и ослабление «ястребов» в Белом доме?  Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Прорабов духа дилемма трусов и крестика не заботит

Алексей Алешковский, сценарист
Моральное негодование, как говорил Пелевин, способно наполнить любого идиота чувством собственного достоинства. Разум в дискуссиях теперь неуместен, вполне достаточно системы распознавания «свой – чужой». Подробности...
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В чем отличие России от Индонезии

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Когда пытаются объяснить, что в Россию инвесторы не приходят, потому что власть у нас ужасна и авторитарна, это лукавство. Инвестиции – это не про бизнес, прибыль и тем более дружбу. Это про политику, контроль и влияние. Подробности...
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Если довериться России, то откроется тайна

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Россия – это такая страна на ладошке у Бога. Если ты хороший человек и тебе в глубине души что-то очень надо, то она тебе даст – щедро и весело плеснет в лицо радугой, предутренней дымкой, белыми ночами и светом фонарей на Рубинштейна. Подробности...
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            Россия выступила за создание третейского органа по спорам в киберсфере

            20 июня 2019, 09:23

            Текст: Наталья Ануфриева

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            Москва считает важным создание третейского органа по урегулированию конфликтов в киберсфере, заявил спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД Андрей Крутских.

            Крутских, выступая на десятой международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, заявил, что «для киберсферы нужен свой третейский орган, чтобы предотвращать, а если вдруг возникли – регулировать конфликты, чтобы не давать ход лживым, фейковым обвинениям», передает ТАСС.

            Так, «если произойдет киберагрессия, то ее юридически даже назвать киберагрессией нельзя», и «наши страны не могут ни обращаться в СБ ООН, ни придать этому политическое значение», все «отдано на откуп отдельным столицам».

            Крутских заявил также, что «инциденты онлайн могут привести к развязыванию полномасштабной войны офлайн».

            «Реальную угрозу миру и безопасности представляет продвигаемая рядом стран доктрина так называемых превентивных киберударов. Они легализуют силовые акции в ответ даже на кажущиеся кибератаки», – указал он.

            Москва считает необходимым исключить ситуации одностороннего решения о нанесении карательных киберударов по якобы представляющим киберугрозу странам.

            Ранее газета The New York Times сообщила, что американские спецслужбы начали работать значительно активнее, пытаясь внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России.

            Президент США Дональд Трамп опроверг эти сведения, а также обвинил «неудачников из NYT» в государственной измене. Он потребовал от издания раскрыть источник данных.

            В Кремле, комментируя статью, заявили, что гипотетически кибервойна между США и Россией возможна. Там также сказали, что если встреча Трампа и российского лидера Владимира Путина состоится, то в беседе может быть затронута тема кибератак.

            Тем временем директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что у СВР есть информация о готовящихся против России кибератаках.


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