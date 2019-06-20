Москва отреагировала на приговор россиянину в США

Посольство России прокомментировало решение суда в США приговорить россиянина Олега Тищенко, который якобы занимался контрабандой продукции военного назначения.

Российская сторона считает обвинение «надуманным» и «глубоко разочарована подобной практикой американских властей», сообщает посольство в Facebook.

Москва призвала Вашингтон к сотрудничеству российских и американских правоохранителей.

Напомним, разработчика компьютерных игр Тищенко приговорили к одному году тюрьмы, но этот срок он уже отсидел, его депортируют в Россию.