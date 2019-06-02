Филиппины прокомментировали санкции США за военное сотрудничество с Россией

Филиппины не откажутся от военно-технического сотрудничества с Россией, заявил министр обороны Филиппин Дельфин Лорензана.

По его словам, «сотрудничество остается неизменным», Филиппины «не опасаются американских санкций», передает ТАСС.

«Санкционный режим» Лорензана назвал «вопросом двусторонних отношений» Москвы и Вашингтона.

«К нам это никак не относится», – сказал он.