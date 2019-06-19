В аномальную жару москвичам рекомендуют идти в библиотеку

На этой неделе москвичей опять ожидает 30-градусная жара. СМИ говорят о том, что будет побит температурный рекорд 1917 года. Эксперт рассказал газете ВЗГЛЯД, где в такую жару не только прохладно, но и немноголюдно.

Сильная жара в Москве наступит в середине недели, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с газетой ВЗГЛЯД. На пик прогрева столица выйдет 20 июня, уверен синоптик. «В четверг Москва окажется в самом центре антициклона и будет пожинать все плоды малооблачной штилевой погоды, которая позволит воздуху прогреться еще сильнее. Температура воздуха составит 29-31 градус», – констатировал собеседник.

Доцент кафедры урбанистики ВШЭ Кирилл Пузанов дал москвичам рекомендации, как укрыться от аномально жаркой погоды.

Местами, которые помогут пережить жару в столице, могут стать дома культуры и библиотеки, уверен Пузанов.

«Их посещает не так много народа и, возможно, кондиционируемые помещения этих пространств привлекут к себе новых посетителей. Это хороший вариант, который поможет и от жары укрыться, и время с пользой провести», – заметил собеседник.

Если дома нет кондиционера, то жара – это время освоить собственный район, считает Пузанов.

«Все знают ВДНХ, парк культуры, но мало кто изучает свой район, хотя они у нас достаточно зеленые, со своими речушками и озерцами. Жара – это время посмотреть на карту своего собственного района, выяснить в каких скверах, парках и других интересных местах вы еще не были и попробовать их поисследовать», – заметил урбанист.

По данным Гидрометцентра, в субботу, 22 июня, в Москве может быть побит температурный рекорд. Ожидается, что воздух в столице прогреется до +32 градусов, превысив температуру 1917 года – +31,8 градуса.

Напомним, рекордная жара была зафиксирована в Москве в начале июня. Ранее синоптики сделали прогноз погоды на начало лета: сообщалось, что в июне температура будет выше нормы по всей территории России.