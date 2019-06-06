Рекордная жара зафиксирована в Москве

Температура воздуха в четверг в Москве прогреется до 31 градуса тепла; такая жара 6 июня случается в столице лишь раз в четверть века, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Тишковец рассказал, что «такого рода тепла, когда столбики термометров достигают 30-градусной отметки именно в этот день 6 июня, так бывает только раз в 23 года», передает РИА «Новости».

Он отметил, что до абсолютного рекорда не хватает буквально двух градусов, «но такая температура, действительно, случается буквально раз в четверть века, это (...) круто для 6 июня».

По словам синоптика, рекордная 30-градусная жара 6 июня была зафиксирована в последний раз в 1988 году, температура воздуха тогда достигла отметки 32,5. Кроме того, 6 июня 2014 года температура воздуха в Москве составляла 32,2 градуса тепла.

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала, какие меры предосторожности стоит соблюдать при аномальной жаре, передает портал «360».

По ее словам, уже в начале следующей неделе в европейской части России, включая Москву, установится жаркая погода, повысится фон атмосферного давления, дневная температура может побить температурный максимум июня.

«Среднесуточная температура превысит норму примерно на шесть-семь градусов. Максимальная температура в столичном регионе ожидается выше 30 градусов», – добавила синоптик, отметив, что в субботу температура может подняться до 33 градусов.

Она призвала жителей столицы соблюдать меры предосторожности, находясь на жаре: в начале лета тело человека еще плохо адаптировалось к солнцу, потому стоит позаботиться о защите кожи.

Также синоптик посоветовала избегать нахождения на воздухе в середине дня, «прогулки совершать, в том числе с маленькими детьми, утром или после 16:00». Кроме того, «нужно всегда иметь при себе питьевую воду».

Специалист Гидрометцентра добавила, что такая погода поспособствует повышению класса пожарной безопасности, а также приведет к тому, что в утренние часы в приземном слое столицы могут накапливаться вредные примеси.

Напомним, в конце мая синоптики сделали прогноз погоды на начало лета: сообщалось, что в июне температура будет выше нормы по всей территории России. Роспотребнадзор рассказывал, как защищаться от аномальной жары.