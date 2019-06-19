Суд на Украине открыл производство о незаконной регистрации «новой церкви»

Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Украинской православной церкви Московского патриархата о незаконности госрегистрации религиозного центра так называемой Православной церкви Украины.

В иске отмечено, что при регистрации религиозного центра ПЦУ были допущены существенные нарушения законодательства Украины. В связи с этим Киевская митрополия каноничной УПЦ просит отменить регистрацию в судебном порядке, передает «Интерфакс».

«Новая церковь» Украины была официально зарегистрирована в едином государственном реестре юридических лиц украинского минюста 30 января под наименованием «Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви Украины)».

Однако под названием «Киевской митрополии УПЦ» с 1991 года на Украине существует головная организация канонической Украинской церкви.

От УПЦ МП при этом требовали переименования.