Эрдоган призвал наказать Египет из-за «убийства» Мурси

Президент Турции Таийп Эрдоган заявил, что бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в суде из-за неоказания медицинской помощи.

«Мурси 20 минут бился в конвульсиях в зале суда. Уполномоченные лица не вмешивались в ситуацию. Мурси погиб не естественной смертью, а был убит. Турция будет следить за развитием этой темы», – цитирует Эрдогана ТАСС.

Турецкий лидер заявил, что сделает все, что потребуется, «чтобы призвать власти Египта к ответу на международном трибунале».

«Мы призываем Организацию исламского сотрудничества [подключиться к проблеме]. Она должна принять меры», – сказал Эрдоган.

Стоит отметить, что Турция поддерживала Мурси и его сторонников, и считает антиконституционным свержение его режима нынешним правительством Египта.

Мурси умер в понедельник во время заседания суда по делу о шпионаже, на котором экс-глава государства проходил главным обвиняемым. Египетские СМИ сообщали, что Мурси умер из-за сердечного приступа.

В июне 2016 года Мурси приговорили к пожизненному заключению за шпионаж в пользу Катара.