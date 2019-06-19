У следствия по МН17 не оказалось спутниковых данных США

У Нидерландов нет спутниковых данных США и данных с украинских радаров по катастрофе рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году. Так глава департамента расследований национальной полиции Нидерландов Вилберт Паулиссен объяснил, почему Совместная следственная группа не публикует эти данные.

«Что касается последнего, то у нас нет спутниковых данных от США. Почему мы не публикуем такие данные? Потому что обычно мы обнародуем в суде. Мы показали вам много данных здесь, потому что считаем, что это необходимо. Но показывать доказательства должен судья. У нас много данных и много вопросов, но в голландской системе суду решать, что является доказательством и что оно означает для дела», – передает слова Паулиссена РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Совместная следственная группа Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины по делу о крушении Boeing проиллюстрировала свои выводы старыми данными из соцсетей.

Суд над подозреваемыми в причастности к крушению Boeing в Донбассе в июле 2014 года начнется 9 марта 2020 года. Названы четыре подозреваемых – трое россиян и один украинец.

В ДНР уже заявили, что обвинения в адрес республики не соответствуют действительности. Бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и экс-глава разведки ДНР Сергей Дубинский также заявили, что не собираются давать показания по делу о катастрофе.

Boeing рейса MH17, летевший из Нидерландов в Малайзию, был сбит в июле 2014 года. Погибли все 298 пассажиров и члены экипажа.

Нидерланды официально обвинили Россию в причастности к крушению Boeing, при этом Россия заподозрила Нидерланды в сокрытии данных по делу и обнародовала данные, которые указывают на виновность Киева в крушении самолета.