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    Администрация Трампа оценила ситуацию и отказалась предпринимать хоть какие-то действия ни в части поддержки Киева, ни в плане роста давления на Москву. То есть в идею достижения урегулирования украинского вопроса через давление на Россию там попросту не верят.

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    Василий Авченко Василий Авченко Зачем железная дорога на золотую Колыму

    На Восточном экономическом форуме, прошедшем во Владивостоке, объявили о планах прокладки железнодорожной линии в Магадан. Единственная реакция на это у дальневосточных северян – давно пора!

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем США франкенштейны на боевом дежурстве

    «Patriot – как смокинг: он нужен редко, но уж если нужен, то его ничем другим не заменишь», – пишет американский журнал. Пренебрежение этим фактом привело к тому, что «смокинг» западного ПВО превратился в тришкин кафтан.

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    9 сентября 2026, 15:45 • Новости дня

    Панамский танкер с мазутом атакован у берегов Ирака

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В территориальных водах Ирака был нанесен удар по танкеру с мазутом, следовавшему под флагом Панамы, судно получило повреждения корпуса, сообщило иракское министерство транспорта.

    Танкер с мазутом, шедший под флагом Панамы, подвергся атаке в территориальных водах Ирака, передает РИА «Новости». «Танкер с мазутом под флагом Панамы подвергся удару со стороны неустановленного источника, находясь в территориальных водах Ирака, в результате чего корпус судна получил повреждения», – цитирует Иракское агентство новостей сообщение министерства транспорта страны.

    Согласно данным ведомства, в результате инцидента никто из членов экипажа не пострадал. Утечки мазута в воду не произошло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе американские военные обстреляли судно под флагом Панамы у берегов Ирана.

    В июле Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании зафиксировал происшествие с коммерческим танкером в Оманском заливе. А весной танкер под флагом Багамских Островов получил повреждения из-за взрыва у иракского порта Хор-эз-Зубайр.

    7 сентября 2026, 17:50 • Новости дня
    CNN рассказал о трех необратимых экономических последствиях войны с Ираном для мира
    CNN рассказал о трех необратимых экономических последствиях войны с Ираном для мира
    @ Morteza Akhoundi/ISNA/Handout via Xinhua/Global Look Press

    Вооруженный конфликт с Ираном не только привел к росту стоимости топлива и увеличению транспортных расходов, но и изменил расстановку сил на глобальном нефтяном рынке. Даже после завершения боевых действий некоторые последствия кризиса могут оказаться необратимыми, пишут американские аналитики.

    Одним из главных изменений стало усиление влияния Тегерана на судоходство в Ормузском проливе, через который до начала конфликта проходило около 20% мировой нефти, сообщает CNN. После атак США и Израиля Иран сначала попытался перекрыть этот маршрут, лишив рынок примерно 13 млн баррелей поставок в сутки, а затем перешел к регулированию движения судов.

    Иранские власти создали специальную администрацию пролива и потребовали от судоходных компаний регистрировать корабли, придерживаться согласованных маршрутов и платить сборы. Впоследствии Соединенные Штаты организовали ночное сопровождение танкеров, чтобы защитить их от атак беспилотников.

    Инвестиционный стратег Baird Росс Мэйфилд полагает, что после войны позиции Ирана в Ормузском проливе останутся сильными. По его словам, страны, зависящие от ближневосточной нефти, будут вынуждены приспосабливаться к новым условиям.

    «Закрытие Ормузского пролива из гипотетического маловероятного риска превратилось в продемонстрированную и эффективную тактику», – заявил эксперт.

    Аналитики допускают, что будущее соглашение с Тегераном может предусматривать плату за обеспечение безопасного прохода. Руководитель отдела анализа сырьевых рынков JPMorgan Наташа Канева оценила возможное влияние подобных сборов примерно в один доллар на баррель. Обслуживание одного рейса крупного нефтяного танкера туда и обратно может обойтись приблизительно в 260 тыс. долларов.

    Вторым значительным последствием стало укрепление роли Китая на нефтяном рынке. Хотя КНР не относится к крупнейшим производителям сырья, страна продемонстрировала способность быстро сокращать импорт и управлять спросом. Использование накопленных до войны резервов позволило Пекину уменьшить закупки примерно на пять млн баррелей в сутки.

    Одновременно в Китае продолжился переход на электрический транспорт. Во время майских праздников потребление энергии зарядными станциями на автомагистралях выросло на 55,6% по сравнению с предыдущим годом. Почти четверть автомобилей на китайских трассах в этот период составляли электромобили.

    КНР также смогла оперативно заменить часть нефти и газа углем при производстве электроэнергии. В результате мировой спрос на сырье сократился значительно сильнее прогнозов отраслевых аналитиков. По оценке JPMorgan, из потерянных рынком 1,9 млрд баррелей ближневосточной нефти около 800 млн удалось компенсировать благодаря снижению потребления.

    «История показывает, что прошлые нефтяные шоки часто приводили к устойчивому снижению спроса на бензин, и нынешний случай может не стать исключением», – отметила Канева.

    Третьим изменением стал рост нефтедобычи за пределами Ближнего Востока. Бразилия увеличила производство на 800 тыс. баррелей в сутки, Гайана – на 300 тыс., Канада – на 200 тыс., а Норвегия – на 150 тыс. баррелей. Соединенные Штаты сейчас добывают на 900 тыс. баррелей в сутки больше, чем годом ранее.

    Одновременно ближневосточные государства начали искать альтернативные способы доставки сырья. Саудовская Аравия задействовала автомобильные маршруты к Красному морю и максимально загрузила трубопровод Восток – Запад. Ирак обсуждает с Chevron строительство нефтепровода к Средиземному морю.

    Происходящие перемены усилили и внутренние противоречия в ОПЕК. После объявления Объединенных Арабских Эмиратов о выходе из объединения дальнейшее участие в нем может пересмотреть Ирак. Багдад намерен увеличить добычу до рекордных пяти млн баррелей в сутки, а в дальнейшем – до семи млн.

    Расширение производства способно снизить цены для потребителей. Однако избыток предложения одновременно создает риск продолжительного перенасыщения рынка и существенного падения доходов нефтедобывающих стран и компаний.

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    7 сентября 2026, 06:31 • Новости дня
    Иран решил создать зону с ограниченным доступом за пределами Ормузского пролива

    Резаи: Иран создаст зону с ограниченным доступом за пределами Ормузского пролива

    Иран решил создать зону с ограниченным доступом за пределами Ормузского пролива
    @ Jacques Descloitres/NASA/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Иран намерен объявить о создании новой зоны с ограниченным доступом за пределами Ормузского пролива, сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи.

    «Высокопоставленный иранский представитель в сфере безопасности заявил, что в ближайшие дни за пределами Ормузского пролива будет объявлена новая зона ограниченного доступа», – сообщает Press TV.

    По словам Резаи, любое судно, которое войдет в этот район без предварительного согласования с иранскими властями, будет внесено в иранский санкционный список, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран заявил, что судоходство через Ормузский пролив полностью закрыто.

    США признали снижение объемов нефтяного трафика через Ормузский пролив после американских атак на Иран.

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    9 сентября 2026, 13:08 • Видео
    Генпрокурор Украины погорел на телефонных мошенниках

    Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку. Формальная причина – крышевание украинскими силовиками кол-центров мошенников. В реальности все еще интереснее.

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    7 сентября 2026, 03:07 • Новости дня
    Иран испытал противокорабельную ракету над американским авианосцем

    Секретарь совбеза Ирана Резаи заявил об испытании ракеты над авианосцем США

    Иран испытал противокорабельную ракету над американским авианосцем
    @ Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Иран впервые провел испытание противокорабельной ракеты непосредственно над американским авианосцем, сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи.

    «Иран впервые испытал иранскую противоэсминцевую ракету прямо над американским авианосцем», – сообщает Press TV со ссылкой на Резаи.

    По его словам, испытание состоялось 48 часов назад, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции сообщил об атаке баллистическими ракетами по американскому авианосцу и эсминцу.

    Ранее представитель КСИР пригрозил Вашингтону жестким ответом на новые атаки США.

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    9 сентября 2026, 10:34 • Новости дня
    NYT: Иран готовится к военной эскалации с США

    NYT: Иран усиливает конфронтацию с США из-за нефтяной блокады

    Власти Ирана сигнализируют о готовности к эскалации конфликта с Соединенными Штатами на фоне растущего экономического давления и усиления американской блокады нефтяного экспорта.

    Иранское руководство переходит к более жестким действиям на фоне растущих экономических проблем и опасений потери контроля над Ормузским проливом, передает The New York Times. Американская блокада практически лишила Иран возможности экспортировать нефть, что является главным источником доходов страны. В ответ на это Тегеран рассматривает эскалацию как основной рычаг давления на Соединенные Штаты.

    В минувшую субботу Иран заявил об атаке на два американских военных корабля с использованием баллистических ракет. В ответ силы США нанесли удары по трем иранским нефтяным танкерам. На следующий день главный переговорщик Ирана и спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил: «Отныне на любую агрессию против интересов и безопасности Ирана будет дан более быстрый, тяжелый и болезненный ответ».

    Вскоре секретарь Совета целесообразности Ирана Мохсен Резайи объявил о планах по созданию «запретной зоны» для судоходства в Персидском заливе. Эксперты отмечают, что Иран намерен усилить военное противостояние, стремясь избежать полномасштабной войны, но рассчитывая на рост мировых цен на нефть. Иранские официальные лица выражают готовность вернуться к переговорам по ядерной сделке, однако президент США Дональд Трамп не проявляет интереса к диалогу, предпочитая стратегию экономического удушения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь иранского Совета безопасности Мохсен Резаи пригрозил перекрыть экспорт нефти через Ормузский пролив.

    Военный советник верховного лидера Ирана пообещал сменить оборонительную тактику на наступательную при продолжении американских ударов.

    Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф допустил возобновление судоходства исключительно при соблюдении условий Тегерана.

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    9 сентября 2026, 02:20 • Новости дня
    Армия США объявила об уничтожении пяти иранских танкеров с нефтью

    CENTCOM: США уничтожили пять танкеров Ирана с нефтью

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские военнослужащие Центрального командования ВС США объявили об уничтожении 8 сентября пяти наполненных нефтью танкеров Ирана за попытки наводить ракеты на американский военный корабль.

    «Силы CENTCOM уничтожили пять иранских танкеров с сырой нефтью 8 сентября после того, как Корпус стражей исламской революции (КСИР) дважды за последние два дня нацелился на военный корабль ВМС США баллистическими ракетами», – сказано в сообщении соцсети Х.

    Американский военный корабль, как уточнили американские военные, успешно уклонился от попыток иранских атак и продолжил патрулирование региональных вод. Никто из американского персонала не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 сентября боевая авиация США атаковала инфраструктуру КСИР в районе Ормузского пролива. Иранские военные 8 сентября сбили американский дрон над Ормузским проливом. США нанесли ракетный удар по иранскому танкеру у острова Харк.


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    6 сентября 2026, 19:16 • Новости дня
    США признали падение нефтяного трафика через Ормузский пролив

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава министерства энергетики США Крис Райт признал снижение объемов нефтяного трафика через Ормузский пролив после американских атак на Иран.

    Нынешний объем трафика нефти через Ормузский пролив оказался ниже показателей, зафиксированных до американских атак на Иран, передает РИА «Новости».

    «Мы не находимся на уровне, который был до конфликта», – сказал Крис Райт в интервью телеканалу CNN. По словам министра, Соединенные Штаты активно сотрудничают со странами региона для восстановления объемов перевозок.

    Глава ведомства подчеркнул, что помощь судам в прохождении пролива требует непосредственного участия американских военных. При этом он выразил уверенность, что цены на топливо в США в ближайшее время скорее снизятся, чем пойдут вверх.

    Ранее сообщалось о рекордном подорожании дизельного топлива в Соединенных Штатах. Его стоимость достигла почти шести долларов за галлон, что эквивалентно примерно 3,8 литра, превысив антирекорд июня 2022 года почти на один доллар.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о восстановлении транзита нефти через Ормузский пролив до 18 млн баррелей в сутки.

    Американские военные организовали скрытый судоходный маршрут для стабилизации мировых цен на энергоносители.

    Экономист Игорь Юшков назвал подобные публикации попыткой Белого дома сдержать рост стоимости топлива перед выборами.

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    8 сентября 2026, 18:57 • Новости дня
    Иранские военные захватили американский подводный беспилотник

    КСИР: Иранские военные захватили американский подводный беспилотник Dive-LD

    Tекст: Денис Тельманов

    Военно-морские силы Ирана перехватили передовой подводный беспилотник Dive-LD, принадлежащий американской армии, во время сложной разведывательной операции у Ормузского пролива, заявил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).

    Иранские военные перехватили передовой подводный аппарат американской армии у Ормузского пролива, передает РИА «Новости». Инцидент произошел на входе в стратегически важный морской путь.

    «Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана в ходе сложных разведывательно-оперативных действий смогли захватить один из наиболее передовых подводных беспилотных аппаратов американской армии», – рассказали в пресс-службе КСИР.

    Уточняется, что иранским военным удалось взять под контроль беспилотник модели Dive-LD. Других подробностей операции пока не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские системы противовоздушной обороны уничтожили американский беспилотник MQ-1 над Ормузским проливом.

    В конце августа военные сбили разведывательный дрон США MQ-9 в этом же регионе. Весной Корпус стражей исламской революции расширил зону своих операций в данной акватории в десять раз.

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    7 сентября 2026, 23:13 • Новости дня
    Минобороны Йемена объявило о планах установить контроль над столицей страны

    Al Jazeera: Власти Йемена собрались освободить контролируемую хуситами Сану

    Минобороны Йемена объявило о планах установить контроль над столицей страны
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Йеменские власти намерены «освободить» официальную столицу страны Сану от контроля йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» (хуситов), сообщает представитель министерства обороны Йемена.

    Помощник министра обороны Йемена заявил, что «принято решение об освобождении Саны». По его словам, таким образом вопрос противостояния с хуситами будет урегулирован. Других подробностей представитель ведомства не привел, передает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе сообщалось, что вооруженные силы правительства Йемена провели серию успешных операций против хуситов.

    В июле правительственные силы Йемена подвергли массированной бомбардировке военные объекты шиитских мятежников.

    Сана остается под контролем сторонников хуситов с 2015 года.

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    8 сентября 2026, 11:44 • Новости дня
    Хуситы нанесли массированный удар по нефтяным объектам Саудовской Аравии

    Хуситы атаковали объекты Saudi Aramco и военную базу Саудовской Аравии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило во вторник, что провело масштабную операцию в отношении объектов саудовской нефтяной компании Saudi Aramco и военной базы в ответ на удары по Йемену.

    Шиитское движение «Ансар Алла» атаковало объекты нефтяной компании Saudi Aramco и военную базу Саудовской Аравии, передает РИА «Новости». Удары стали ответом на бомбардировки Йемена.

    «В ответ на преступления противника мы провели масштабную специальную военную операцию, целью которой стали объекты компании Aramco в Абхе, Наджране, Джизане и экономической зоне, а также база в Хамис-Мушайте», – сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

    По его словам, для атаки использовались десятки баллистических ракет и беспилотников, которые нанесли значительный ущерб. Сариа подчеркнул, что эти действия стали реакцией на более чем 120 авиаударов по йеменской территории за последние три дня.

    Представитель движения добавил, что операции против саудовских объектов и мест скопления войск продолжатся до прекращения агрессии и снятия блокады с Йемена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 18 августа йеменские повстанцы совершили налет на нефтяной объект Saudi Aramco. За несколько дней до этого беспилотники движения «Ансар Алла» поразили нефтеперерабатывающий завод в Джизане. В начале августа военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил об ударе по этому предприятию.

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    7 сентября 2026, 12:05 • Новости дня
    Иран: Угрозы США атаковать танкеры не делают чести сверхдержаве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Угрозы американского руководства атаковать иранские нефтяные танкеры недостойны статуса великой державы, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи.

    Подобные действия недостойны государства, претендующего на статус величайшей державы, передает РИА «Новости».

    «Понимаете, стране, которая называет себя величайшей сверхдержавой в истории, прибегать к таким угрозам, прибегать к атакам на торговые суда в отмщение за то, в чем они сами сознались, в действительности никакой чести не делает», – отметил дипломат.

    Глава Пентагона Пит Хегсет предупредил о готовности американских военных разгромить все нефтяные танкеры Ирана.

    Днем ранее Центральное командование США вывело из строя три иранских нефтевоза.

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    8 сентября 2026, 08:57 • Новости дня
    Энергетическая инфраструктура Саудовской Аравии подверглась атаке

    Объекты энергетики на юге Саудовской Аравии приостановили работу после атаки

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На юге Саудовской Аравии атакованы объекты энергетической инфраструктуры, что привело к пожарам и временной остановке предприятий, сообщило минэнерго королевства.

    Атака привела к возгораниям на энергетических объектах, из-за чего их работу пришлось приостановить, передает РИА «Новости».

    «Ряд объектов, энергетическая инфраструктура подверглась атаке на юге Саудовской Аравии во вторник, 8 сентября. Компетентные службы принимают необходимые меры», – говорится в заявлении профильного ведомства.

    В результате инцидента пострадали несколько подданных королевства и иностранных резидентов. В настоящее время всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа йеменские хуситы ударили беспилотниками по нефтеперерабатывающему заводу компании Aramco на юге Саудовской Аравии.

    Месяцем ранее национальная нефтяная компания временно закрыла предприятие в Джидде из-за повреждений от налета мятежников.

    В конце августа отряды движения «Ансар Аллах» атаковали баллистической ракетой саудовский нефтяной танкер в Красном море.

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    9 сентября 2026, 03:15 • Новости дня
    Иран заявил об атаках КСИР на два американских эсминца

    Tекст: Катерина Туманова

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о двух атакованных им эсминцах США, по которым были выпущены баллистические ракеты.

    «В среду утром пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в своем 14-м по счету сообщении объявила: атаке подверглись эсминцы DDG-119 и DDG-53, оснащенные крылатыми ракетами и системой «Иджис» (Aegis)», – сказано в Telegram-канале агентства IRNA.

    В следующем сообщении уточняется, что атака на американские боевые эсминцы была проведена с применением мощных баллистических ракет.

    При этом армия США объявила об уничтожении пяти иранских танкеров с нефтью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные 8 сентября сбили американский дрон  над Ормузским проливом, а также захватили американский подводный беспилотник. США нанесли ракетный удар по иранскому танкеру у острова Харк.

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    8 сентября 2026, 17:00 • Новости дня
    Иранские военные сбили американский беспилотник над Ормузским проливом

    Fars: Иранские военные сбили американский дрон MQ-1 над Ормузским проливом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранские системы противовоздушной обороны уничтожили американский беспилотник MQ-1, сообщило агентство Fars.

    По информации Fars, инцидент произошел в воздушном пространстве над стратегически важным Ормузским проливом, передает РИА «Новости».

    «Беспилотник MQ-1, находившийся над стратегическим районом Ормузского пролива, был обнаружен средствами ПВО юго-восточного направления армии Ирана и ликвидирован», – говорится в сообщении агентства.

    Напомним, 1 сентября боевая авиация США атаковала инфраструктуру Корпуса стражей исламской революции в районе Ормузского пролива.

    Днем ранее иранские военные сбили американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 над этими водами.

    В конце мая силы противовоздушной обороны Ирана уничтожили многоцелевой дрон США MQ-1 Predator.

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    7 сентября 2026, 21:03 • Новости дня
    Иранские пожарные ликвидировали возгорание на атакованном США танкере

    Tекст: Денис Тельманов

    Специалисты экстренных служб Ирана успешно ликвидировали возгорание на нефтяном танкере, пострадавшем в результате американского удара.

    Иранские службы успешно справились с возгоранием на нефтяном танкере, который загорелся после удара Соединенных Штатов, передает РИА «Новости». Инцидент обошелся без пострадавших среди членов экипажа, разлива нефти также удалось избежать.

    «Операция по тушению пожара на танкере, подвергшемся атаке со стороны США, завершена», – заявили представители местных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование США заявило о поражении трех иранских нефтяных танкеров.

    Американские вооруженные силы нанесли ракетный удар по судну в районе острова Харк.

    До этого военные атаковали два правительственных нефтевоза в Ормузском проливе.

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    8 сентября 2026, 21:06 • Новости дня
    Иран решил направить доходы от Ормузского пролива на оборону и инфраструктуру

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Власти Ирана собираются направить доходы от сборов за проход в Ормузском проливе на восстановление пострадавшей от конфликта с США инфраструктуры и укрепление обороны, заявил представитель комитета нацбезопасности и внешней политики парламента страны Хасан Гашгави.

    Гашгави заявил, что принят новый законопроект, который распределяет доходы от реализации на укрепление обороны и инфраструктуры, передает РИА «Новости». Приоритет получат провинции, которые были вовлечены в военные действия, а также острова стратегической значимости, морская инфраструктура и ПВО.

    Документ запрещает проход судов США, Израиля и других враждебных государств. Кроме того, через пролив нельзя будет перевозить любые грузы, связанные с Израилем. Нарушителям грозят штрафы в размере до 20% от стоимости груза.

    Контроль за судоходством и обеспечение безопасности в Ормузском проливе и Персидском заливе ляжет на правительство Ирана. Оно будет действовать совместно с вооруженными силами республики.

    В начале августа парламентская комиссия Ирана одобрила закрытие Ормузского пролива для кораблей недружественных стран.

    Иранские власти закрыли проход через эту акваторию для любых военных кораблей.

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    Новые ракеты усиливают роль боевых вертолетов в зоне спецоперации

    Россия впервые показала за рубежом сразу несколько образцов новейшего оружия – в том числе уже испытанных в зоне спецоперации. Наиболее интересные среди них – новые виды крылатых ракет. В чем их особенность и почему перед нами демонстрация новой роли боевых вертолетов? Подробности

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    Шведские политики испуганы русской женщиной

    Очаровательная блондинка русского происхождения внезапно для самой себя и ее мужчины стала важным политическим фактором за несколько дней до предстоящих в Швеции парламентских выборов. Кто такая Полина Малаберг, почему ее голословно обвиняют в угрозе «безопасности шведского народа» и что именно шведы вот уже двести лет не могут простить России? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги в 2026 году: инструкция и смена поликлиники

      В 2026 году прикрепиться к поликлинике или сменить медицинскую организацию можно через Госуслуги, если у пациента есть подтвержденная учетная запись и действующий полис ОМС, а выбранная поликлиника участвует в системе обязательного медицинского страхования. По общему правилу менять поликлинику по собственному желанию можно не чаще одного раза в год, но при переезде или смене места пребывания это ограничение не применяется. Рассказываем, как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги, какие документы понадобятся, сколько рассматривают заявление, когда могут отказать и нужно ли открепляться от старой поликлиники.

    • Налоговое уведомление в 2026 году: когда придет, где посмотреть и что делать, если его нет

      В 2026 году налоговые уведомления направляют физическим лицам для уплаты имущественных налогов за 2025 год: налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а в отдельных случаях – НДФЛ. Заплатить налоги по уведомлению нужно не позднее 1 декабря 2026 года, а само уведомление должно быть направлено не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. С 1 августа 2026 года изменился порядок получения уведомлений через Госуслуги: теперь они автоматически направляются пользователям портала с подтвержденной учетной записью, если человек не отказался от такого способа. Рассказываем, когда придет налоговое уведомление, где его посмотреть и что делать, если документ не появился.

    • Ипотечные каникулы в 2026 году: новые условия для семей с детьми и как оформить

      С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей: заемщик сможет временно приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер, а максимальный срок льготного периода по новому основанию составит до полутора лет. Для оформления нужно обратиться к кредитору с требованием и подтвердить рождение или усыновление ребенка свидетельствами либо удостоверением многодетной семьи. Рассказываем, кому положены ипотечные каникулы в 2026 году, какие документы нужны, как подать заявление и что будет с кредитом после окончания льготного периода.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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