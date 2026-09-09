Администрация Трампа оценила ситуацию и отказалась предпринимать хоть какие-то действия ни в части поддержки Киева, ни в плане роста давления на Москву. То есть в идею достижения урегулирования украинского вопроса через давление на Россию там попросту не верят.0 комментариев
Военным Армении приказали отдавать честь по стандартам НАТО
Hraparak: Военным Армении приказали отдавать честь по стандартам НАТО
Военнослужащих армянской армии обязали выполнять воинское приветствие по стандартам Североатлантического альянса, поднося руку к голове без головного убора, пишет издание Hraparak.
Ранее воинское приветствие выполнялось с поднесением руки к головному убору, теперь же солдатам и офицерам необходимо его снять, передает РИА «Новости». «По нашим сведениям, армянская армия пока соответствует стандартам армий НАТО исключительно в вопросах, не имеющих первостепенного значения. Например, военнослужащим предписано впредь отдавать честь без головного убора, как принято в армиях НАТО», – говорится в публикации онлайн-издания hraparak.am.
Источники издания отмечают, что подобные нововведения вызывают недовольство среди военных, которые считают их бессмысленными. В министерстве обороны Армении заявили, что окончательного решения по этому вопросу пока нет, однако обсуждения возможного перехода на новые стандарты приветствия уже ведутся.
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