Hraparak: Военным Армении приказали отдавать честь по стандартам НАТО

Tекст: Тимур Шайдуллин

Ранее воинское приветствие выполнялось с поднесением руки к головному убору, теперь же солдатам и офицерам необходимо его снять, передает РИА «Новости». «По нашим сведениям, армянская армия пока соответствует стандартам армий НАТО исключительно в вопросах, не имеющих первостепенного значения. Например, военнослужащим предписано впредь отдавать честь без головного убора, как принято в армиях НАТО», – говорится в публикации онлайн-издания hraparak.am.

Источники издания отмечают, что подобные нововведения вызывают недовольство среди военных, которые считают их бессмысленными. В министерстве обороны Армении заявили, что окончательного решения по этому вопросу пока нет, однако обсуждения возможного перехода на новые стандарты приветствия уже ведутся.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Армения решила ввести в вооруженных силах военную форму по стандартам НАТО.

В рамках реформ Минобороны республики отказалось от уставного восклицания «Ура!».

В мае текущего года военное ведомство изменило эмблему армии.