Беглов открыл Банковский мост в Петербурге

В Петербурге после реставрации открылся Банковский мост со скульптурами грифонов, в церемонии принял участие временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов.

«Двести лет грифоны не покидали этот мост и охраняли наш город. Благодаря реставраторам, строителям... сегодня мы с вами вновь возвращаем грифонов на историческое место», – сказал Беглов в ходе церемонии открытия, передает РИА «Новости».

Он назвал грифонов «надежными охранниками и надежными помощниками» жителей Санкт-Петербурга и призвал горожан бережно относиться к скульптурам, не оставляя в них памятные записки и монеты.

Председатель городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Сергей Макаров признался журналистам после церемонии открытия Банковского моста, что испытывает «переполнение чувств», назвав этот мост одним из символов Петербурга.

Согласно материалам КГИОП, скульптуры мифических существ после реставрации защищены антивандальным покрытием, которое представляет собой полиуретановый защитный слой, нанесенный поверх окрашенной поверхности. «Данный слой обеспечивает удаление потенциально возможных надписей, рисунков, но не предотвращает порчу грифонов вандалами острыми предметами и (не защищает) от последствий залезания на скульптуры», – отмечается в материалах комитета.

Четыре скульптуры грифонов были демонтированы и отправлены на реставрацию в январе 2017 года. Вес каждой из них – 1,6 тонны. Скульптуры простояли на этом месте 200 лет, никогда не покидав мост, и были в неудовлетворительном состоянии. После их демонтажа и снятия плинтов с постамента в нем обнаружилось множество камней, монеты и записки, которые будут переданы пользователю памятника – Государственному музею городской скульптуры.

Реставрация грифонов впервые за историю их существования с 1828 года выполнялась в мастерской. Проводился также капитальный ремонт Банковского моста. Внутри грифонов находятся несущие конструкции моста, которые удерживают ванты и уходят в землю. Демонтаж скульптур позволил полноценно обследовать конструкции Банковского моста и выполнить его капитальный ремонт (последний раз он проводился в 1976 году).