В Елоховском соборе прокомментировали «сотрудничество с масонами»

Настоятель кафедрального Елоховского собора Москвы протоиерей Александр Агейкин опроверг информацию о том, что он якобы намеренно сотрудничал с масонами.

В среду в Сети появились публикации о том, что 10 июня представители масонской ложи России в присутствии своих зарубежных коллег освятили в Елоховском соборе две иконы для масонского храма в Полтавке. Сообщение об этом есть и на сайте российских масонов.

Настоятель собора заявил, что не интересовался вероисповеданием тех, кто попросил освятить образа, передает «Интерфакс».

Протоиерей рассказал, что «известный коллекционер икон Михаил Болдырев привез людей, которые попросили освятить старинные иконы». В соборе «исходили из того, что это люди православные».

После «был совершен молебен, иконы освятили». Он добавил, что впервые слышит о принадлежности той группы к масонской ложе.

«Для кого-то это масоны, а я не спрашиваю людей об их политических убеждениях, главное – христианин ты или нет! Откуда мне знать, масоны они или нет, это их «игрушки-погремушки», – сказал священник.