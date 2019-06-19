Самолет с французами сел на поле в Башкирии

Легкомоторный самолет с гражданами Франции совершил экстренную посадку на поле в Башкирии, сообщил источник в авиадиспетчерских службах.

Летевший во Францию из Казани с соревнований Red Bull Air Race самолет произвел посадку на поле в Башкирии у границы с Пермским краем, пояснил источник «Интерфакса».

«Самолет J-430 австралийского производства совершил вынужденную посадку в поле в 17 км от города Янаул. На борту находились два гражданина Франции, они не пострадали, самолет также повреждений не получил», – добавил собеседник.

В региональном МЧС сообщили, что во время полета упало давление масла в двигателе, это произошло из-за повреждения радиатора, передает ТАСС.

На место происшествия отправились сотрудники МЧС, полицейские и медики. В ведомстве подтвердили, что в результате инцидента никто не пострадал.