Северокорейских рыбаков заподозрили в попытке задержать российскую яхту

Российскую яхту в Японском море пытались задержать, предположительно, северокорейские рыбаки из КНДР, заявил представитель морского спасательно-координационного центра (МСКЦ) Владивостока.

Представитель МСКЦ сообщил, что 18 июня в 20.30 (16.30 мск) «от капитана теплохода «Селигер», флаг Либерия, поступила информация о том, что в Японском море в 112 милях от побережья Северной Кореи в открытом море, предположительно, северокорейские рыбаки предприняли попытку остановить яхту «Андиамо», порт приписки Находка, экипаж три человека», передает РИА «Новости».

Отмечается, что все люди на борту являются гражданами России. Яхта следовала из Южной Кореи в Находку.

Вместе с тем, по информации капитана теплохода «Дима», флаг Того, находящегося в этом районе, в 22:07 по местному времени (15:07 мск) яхта «Андиамо» самостоятельно шла в порт назначения.

Отмечается, что «все члены экипажа чувствуют себя нормально, пострадавших нет». Утром в среду теплоход «Лиза», флаг России, «взял на буксир яхту», в четверг он «приведет ее в район морского порта Находки».

«Погода на переходе нормальная. Проинформировано представительство МИД России во Владивостоке, обстоятельства происшествия выясняются», – добавил представитель МСКЦ.

Напомним, в 2017 году Северная Корея задержала российскую яхту Katalexa, когда ее перегоняли с Тайваня во Владивосток, на остров Русский. В 2016 году судно под флагом КНДР захватило яхту с приморскими спортсменами.