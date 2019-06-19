Су-57 обещали превосходство в средствах поражения

Средства поражения у истребителей Су-57 будут превосходить иностранные аналоги, сообщил руководитель ГУ вооружения Вооруженных Сил России генерал-лейтенант Анатолий Гуляев.

В статье для «Красной звезды» он сообщил, что все Су-57 вооружат «современными авиационными средствами поражения».

Сейчас подходят к завершению госиспытания авиационного комплекса. ВС России получат не только сами самолеты, но и вооружения, средства наземного обслуживания и обеспечения полетов, передает ТАСС.

Как сообщил Гуляев, предусмотрено вооружение и для применения из внутрифюзеляжных отсеков.

Отмечается, что некоторые из перспективных вооружений успешно прошли испытания в Сирии, сейчас их готовят к серийному производству.

Напомним, опубликовано видео сборки первого серийного Су-57. Истребитель, как ожидается, будет передан ВКС России в конце 2019 года. При этом в будущем возможно его доведение до поколения 5++.

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