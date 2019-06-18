Туриста в килте в Абхазии избили и обвинили в провокации

Министерство по курортам и туризму Абхазии, комментируя видеозапись, на которой избивают туриста в килте, заявило, что это была провокация со стороны «переодетого псевдотуриста».

Видеозапись драки между двумя мужчинами, один из которых был в килте, появилась в Telegram-канале sochi_today. Инцидент, как сообщают СМИ, произошел 14 июня по дороге на озеро Рица. Один из экскурсантов решил сфотографироваться в шотландской юбке без нижнего белья на фоне живописного горного пейзажа, но на него напали из-за вызывающего поведения, сообщает TourDom.

Инцидент вызвал бурную реакцию абхазского сегмента соцсетей. Некоторые осуждают происшедшее, однако другие предположили, что это «провокация, направленная на дискредитацию абхазского курорта».

В министерстве по курортам и туризму Абхазии также прокомментировали видеозапись. В ведомстве заявили, что это была «провокация переодетого псевдотуриста, направленная на дискредитацию абхазского курорта».

В ведомстве добавили, что случаи провокации на курортах Абхазии участились, всех туроператоров республики призвали «провести инструктаж с персоналом о поведении экскурсовода и водителя при возникновении нестандартных ситуаций и провокационных действий туристов на экскурсионных маршрутах». Также рекомендовано незамедлительно обращаться в МВД Абхазии.