В России могут ввести наказание за домогательства

Депутат Госдумы Руслан Бальбек разработал законопроект, согласно которому наказание за домогательства приравнивается к изнасилованию.

«Я готовлю проект закона, который подразумевает уголовное наказание за настойчивое приставание к людям и домогательство сексуального характера. Особое внимание уделено проявлению харассмента в отношении несовершеннолетних... Я внесу предложения о приравнивании наказания за харассмент к наказанию за изнасилование», – сказал Бальбек РИА «Новости».

По предварительным данным, подобные действия будут квалифицироваться как преступление средней степени тяжести и за них будет предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы.

«Сегодня у нас получается парадокс: если совершены действия насильственного сексуального характера – то это преступление, а если приставали на улице, грязно домогались – то, получается, преступления не было. А то, что жертве нанесена психологическая травма, – остается за скобками. Я уверен, что реальный уголовный срок за харассмент либо приведет в чувство граждан с пониженной социальной ответственностью, либо будет адекватным наказанием за содеянное», – пояснил автор законопроекта.

Руслан Бальбек уточнил, что сейчас идет работа над законопроектом и скоро он будет вынесен на обсуждение экспертно-консультативного совета фракции «Единая Россия».

«В первую очередь, я руководствуюсь тем, что люди должны чувствовать себя под защитой закона. Это улучшает и климат в обществе, и повышает доверие к власти», – сказал депутат, предположив, что «женское население страны согласится с моими доводами».

Ранее стало известно, что на челябинского полковника полиции завели уголовное дело из-за подозрений в сексуальных домогательствах к подчиненным ему женщинам.

Глава общественного совета при МВД, адвокат Анатолий Кучерена прокомментировал данный инцидент газете ВЗГЛЯД, отметив необходимость разработки критериев классификации поступков, которые можно отнести к сексуальным домогательствам, чтобы понимать какие из них попадают под действие закона.