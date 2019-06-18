Кусто отправил вопрос о «китовой тюрьме» на прямую линию с Путиным

Океанолог Жан-Мишель Кусто отправил на прямую линию с президентом Владимиром Путиным вопрос о косатках из «китовой тюрьмы» в Приморье.

Текст обращения был опубликован на сайте проекта Кусто «Китовый заповедник». Ученый пишет, что для него было большой честью посетить Приморье, чтобы вместе с Минприроды, администрацией региона и учеными ВНИРО оценить состояние здоровья косаток и белух, передает РИА «Новости».

Он обратился к Владимиру Путину с просьбой «принять окончательное решение об освобождении всех косаток и белух в бухте Средняя и возвращении их в районы их традиционного местообитания, как было рекомендовано в качестве оптимального варианта российскими учеными консилиума и нашей международной командой».

Кусто отмечает, что в случае принятия такого решения для него будет честью лично встретиться с президентом России и его «командой», чтобы «обеспечить успешный выпуск».

Тем временем в Минприроды в ответ на запрос думского комитета по экологии и охране окружающей среды сообщили, что рабочая группа по планам адаптации косаток из «китовой тюрьмы» рекомендовала обеспечить морских животных GPS-трекерами перед их выпуском в естественную среду обитания.

До этого глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщал, что направил главе Минприроды Дмитрию Кобылкину письмо, в котором думский комитет попросил назвать конкретные сроки выпуска косаток и белух в естественную среду обитания, а также предусмотреть обеспечение GPS-трекерами подготовленных к животных для последующего отслеживания их передвижения.

Ранее стало известно, что выпуск косаток из «китовой тюрьмы» отложили.

Напомним, трансляция прямой линии с Владимиром Путиным начнется 20 июня в 12.00 мск. Прием вопросов начался с 8.00 мск 9 июня, продлится вплоть до окончания программы 20 июня.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин находится на финальном этапе подготовки к прямой линии.