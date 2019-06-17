Прием заявок на конкурс «Доброволец России» продлили до 30 июня

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Российский лес теряют в регионах

Лесное хозяйство России требует спасения Фото: Илья Галахов/Интерпресс/ТАСС
Возложенная на регионы ноша по управлению и контролю за огромным лесным хозяйством России оказалась для многих непосильной. Вместо грамотного и бережного хозяина в отрасли на местах процветает разбазаривание природных ресурсов и злоупотребление полномочиями. Во что превратилось лесное богатство России и как исправить непростую ситуацию? Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Конфликт в Чемодановке доказал недопустимость самосуда

МВД могло воспрепятствовать развитию конфликта в Чемодановке Фото: vk.com /Типичная Пенза
Между местными жителями и цыганской общиной в селе Чемодановка Пензенской области произошел бытовой конфликт, который перерос в массовую драку с ранеными и одним погибшим. Эксперты отмечают: когда власти и полиция оперативно не вмешиваются и проблема тлеет длительное время, инициативу перехватывают жители, которые начинают вершить самосуд. Ситуация в Чемодановке должна стать уроком для всех регионов России. Подробности...
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Британский спецназ готовится к новой войне

Британские спецподразделения недавно прошли большую реформу - и теперь их ждет новаяФото: defenceimagery.mod.uk
Будет ли британский спецназ воевать с Россией? Именно такие предположения были сделаны после публикаций о том, как изменится подготовка спецподразделений Великобритании – вместо борьбы с терроризмом они будут затачиваться на проведение спецопераций в рамках широкомасштабной войны. Но с кем будет эта война? Есть основания полагать, что Россия тут ни при чем. Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Москва и Запад вместе победили в Молдавии

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Свержение олигарха Плахотнюка в Молдавии – это не только победа молдавского народа. Это еще и геополитическая победа России – причем не «над», а «с» Западом. Подробности...
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Русский язык – залог сохранения Украины

Глеб Простаков, журналист
Требование о государственном статусе русского языка должно стать маркером реальной оппозиции, которая рано или поздно появится на Украине. Ведь Украина либо возможна как двуязычная толерантная страна, либо невозможна в принципе. Подробности...
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Начало конца демократической легитимности

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Каждый, кто до сих пор верит в демократию, должен держать кулаки за Трампа. Свалив Дональда, мировая элита попытается решить вопрос «популизма» раз и навсегда. И тогда одно из двух – или хаос, или мир Оруэлла. Подробности...
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            Прием заявок на конкурс «Доброволец России» продлили до 30 июня

            17 июня 2019, 21:57

            Текст: Сергей Гурьянов

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            Срок подачи заявок на конкурс волонтерских проектов «Доброволец России – 2019» – одного из проектов АНО «Россия – страна возможностей» продлен до 30 июня.

            Все желающие могут представить свою инициативу, рассказать о волонтерском подвиге, поделиться личными творческими успехами на официальном сайте конкурса добровольцыроссии.рф и побороться за грантовый фонд, который в этом году составляет 45 млн рублей.

            На конкурс уже поступило рекордное количество инициатив – 24 тыс. 405, из которых 16 тыс. 342 в категории «Социальный проект», 2 тыс. 499 – «Доброе дело», 1 тыс. 686 – «Творческая работа» и 3 тыс. 878 заявок в номинациях «Душа компании» и «Волонтерский центр» от организаций и их сотрудников. Самыми востребованными стали номинации «Рожденные помогать» – 4 тыс. 533 проектов, «Помощь детям» – 2 тыс. 966, «Вдохновленные искусством» – 2 тыс. 819. В связи с большим количеством обращений участников в Оргкомитет конкурса, срок приема заявок продлен до 30 июня.

            Заявочная кампания конкурса в категории «Социальный проект» завершилась для жителей Северо-Кавказского федерального округа. Активисты из этого региона станут первыми участниками мероприятий заочного этапа и начнут готовиться к полуфиналу конкурса, который пройдет в городе Нальчик в рамках окружного форума добровольцев. При этом, для жителей СКФО остаются доступными категории «Доброе дело» и «Творческая работа».

            Экспертная комиссия конкурса, в состав которой вошли 195 представителей 60 регионов России – участники и эксперты федеральных грантовых конкурсов, имеющие опыт в реализации проектов и добровольческих инициатив, уже приступила к обработке первой волны заявок. По окончанию заявочной кампании экспертная комиссия рассмотрит заявки второй волны, после чего Оргкомитет примет решение об утверждении инициатив, прошедших в следующий этап конкурса.

            Полуфинал, который пройдет с 1 июля по 13 октября в рамках окружных форумов добровольцев и детского лагеря «Артек», включает в себя очную защиту проектов перед экспертной комиссией, образовательную программу и набор специальных заданий. По итогам будет составлен лонг-лист из 10 финалистов в каждой из номинаций. Далее проекты пройдут оценку жюри, а затем состоится народное голосование.

            Подать заявку на участие в конкурсе «Доброволец России» могут все граждане возрасте от восьми лет и старше. Обновленный формат конкурса позволит россиянам реализовать еще больше инициатив: в этом году подать заявку можно в трех категориях и 12 номинациях.

            1. «Социальный проект» – категория для действующих инициатив. Победитель получит грант на реализацию проекта до 2 млн рублей и возможность пройти специальное обучение по программам Ассоциации волонтерских центров и АНО «Россия – страна возможностей».

            2. «Доброе дело» – новая категория, призванная рассказать о добрых поступках и добровольческих подвигах россиян, заслуживающих внимания общественности.

            3. «Творческая работа» – категория, куда авторы могут прислать свои фотографии, видео, музыку, социальную рекламу и текстовые работы на тему добровольчества.

            Уникальная номинация 2019 года – «Равенство возможностей», позволяющая поддержать развитие инклюзии в обществе, где представлены проекты людей, которые не только сами справляются с тяжелой жизненной ситуацией (инвалидность, ОВЗ, особенности развития, вынужденный переезд), но и помогают другим.

            Проекты, имеющие слаженную команду, реальных партнеров и приносящие ощутимую пользу гражданам в своем регионе войдут в программу акселерации – полноценную программу поддержки и сопровождения проектов. После обучения инициативы будут собраны в социальную франшизу, получив возможность тиражироваться по всей стране и, возможно, за рубежом. В 2018 году из 80 проектов программы акселерации в социальную франшизу были собраны 40 лучших инициатив.

            Подробности на сайте добровольцыроссии.рф.

            Победители Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2019» будут награждены на Международном форуме добровольцев, который по традиции пройдет в конце года в Москве. Напомним, награду лучшему волонтеру 2018 года вручил президент Владимир Путин.

            Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» учреждена указом Президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года.

            АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 18 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки», фестиваль «Российская студенческая весна», «Грантовый конкурс молодежных инициатив» и другие.


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