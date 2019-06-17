Прием заявок на конкурс «Доброволец России» продлили до 30 июня

Срок подачи заявок на конкурс волонтерских проектов «Доброволец России – 2019» – одного из проектов АНО «Россия – страна возможностей» продлен до 30 июня.

Все желающие могут представить свою инициативу, рассказать о волонтерском подвиге, поделиться личными творческими успехами на официальном сайте конкурса добровольцыроссии.рф и побороться за грантовый фонд, который в этом году составляет 45 млн рублей.

На конкурс уже поступило рекордное количество инициатив – 24 тыс. 405, из которых 16 тыс. 342 в категории «Социальный проект», 2 тыс. 499 – «Доброе дело», 1 тыс. 686 – «Творческая работа» и 3 тыс. 878 заявок в номинациях «Душа компании» и «Волонтерский центр» от организаций и их сотрудников. Самыми востребованными стали номинации «Рожденные помогать» – 4 тыс. 533 проектов, «Помощь детям» – 2 тыс. 966, «Вдохновленные искусством» – 2 тыс. 819. В связи с большим количеством обращений участников в Оргкомитет конкурса, срок приема заявок продлен до 30 июня.

Заявочная кампания конкурса в категории «Социальный проект» завершилась для жителей Северо-Кавказского федерального округа. Активисты из этого региона станут первыми участниками мероприятий заочного этапа и начнут готовиться к полуфиналу конкурса, который пройдет в городе Нальчик в рамках окружного форума добровольцев. При этом, для жителей СКФО остаются доступными категории «Доброе дело» и «Творческая работа».

Экспертная комиссия конкурса, в состав которой вошли 195 представителей 60 регионов России – участники и эксперты федеральных грантовых конкурсов, имеющие опыт в реализации проектов и добровольческих инициатив, уже приступила к обработке первой волны заявок. По окончанию заявочной кампании экспертная комиссия рассмотрит заявки второй волны, после чего Оргкомитет примет решение об утверждении инициатив, прошедших в следующий этап конкурса.

Полуфинал, который пройдет с 1 июля по 13 октября в рамках окружных форумов добровольцев и детского лагеря «Артек», включает в себя очную защиту проектов перед экспертной комиссией, образовательную программу и набор специальных заданий. По итогам будет составлен лонг-лист из 10 финалистов в каждой из номинаций. Далее проекты пройдут оценку жюри, а затем состоится народное голосование.

Подать заявку на участие в конкурсе «Доброволец России» могут все граждане возрасте от восьми лет и старше. Обновленный формат конкурса позволит россиянам реализовать еще больше инициатив: в этом году подать заявку можно в трех категориях и 12 номинациях.

1. «Социальный проект» – категория для действующих инициатив. Победитель получит грант на реализацию проекта до 2 млн рублей и возможность пройти специальное обучение по программам Ассоциации волонтерских центров и АНО «Россия – страна возможностей».

2. «Доброе дело» – новая категория, призванная рассказать о добрых поступках и добровольческих подвигах россиян, заслуживающих внимания общественности.

3. «Творческая работа» – категория, куда авторы могут прислать свои фотографии, видео, музыку, социальную рекламу и текстовые работы на тему добровольчества.

Уникальная номинация 2019 года – «Равенство возможностей», позволяющая поддержать развитие инклюзии в обществе, где представлены проекты людей, которые не только сами справляются с тяжелой жизненной ситуацией (инвалидность, ОВЗ, особенности развития, вынужденный переезд), но и помогают другим.

Проекты, имеющие слаженную команду, реальных партнеров и приносящие ощутимую пользу гражданам в своем регионе войдут в программу акселерации – полноценную программу поддержки и сопровождения проектов. После обучения инициативы будут собраны в социальную франшизу, получив возможность тиражироваться по всей стране и, возможно, за рубежом. В 2018 году из 80 проектов программы акселерации в социальную франшизу были собраны 40 лучших инициатив.

Подробности на сайте добровольцыроссии.рф.

Победители Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2019» будут награждены на Международном форуме добровольцев, который по традиции пройдет в конце года в Москве. Напомним, награду лучшему волонтеру 2018 года вручил президент Владимир Путин.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» учреждена указом Президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 18 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки», фестиваль «Российская студенческая весна», «Грантовый конкурс молодежных инициатив» и другие.