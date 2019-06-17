Работы Моне, Матисса и Пикассо из коллекции Щукина покажут в ГМИИ им. Пушкина

В ГМИИ им А.С. Пушкина открылась выставка «Щукин. Биография коллекции», посвященная коллекции мецената Сергея Щукина.

Параллельно с выставкой Щукина, в ГМИИ им А.С. Пушкина открылась выставка «Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное», где представлены экспонаты из фонда Луи Вюиттона, пишет «Интерфакс».

«Мы открываем сегодня две выставки, рассказываем специально о двух коллекционерах. Одни из них – Сергей Щукин, который, как мне кажется, главный коллекционер ХХ века, а может, и не только», – сказала директор музея Марина Лошак во время открытия выставок в музее.

Лошак отметила, что выставка Щукина открыта при поддержке Государственного Эрмитажа.

«Без Эрмитажа выставка была бы невозможна, так как в 1948 году вся коллекция Щукина была поделена между двумя музеями и существует сейчас в двух музеях», – уточнила Лошак.

«Три года назад мы показали ее в замечательном музее «Фонд Луи Вюиттон», и это был первый большой привет памяти Щукина. Выставка собрала 1,25 млн человек, побив все рекорды», – добавила Лошак.

В свою очередь генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский отметил, что эта выставка стала музейной инновацией.

«Потрясающее сочетание выставок, которое открывается сегодня. Две больших коллекции, два больших коллекционера двух стран – это потрясающее сравнение», – сказал Пиотровский.

Он подчеркнул, что такого количества выставок не было ни у одного коллекционера.

Выставка «Щукин. Биография коллекции» покажет одну из наиболее значительных коллекций искусства европейского модернизма, охватывающую важнейшие художественные течения конца XIX – начала ХХ века. Выставка займет практически все пространство музея.

Проект представит историю формирования коллекции Сергея Щукина через его личность, биографию семьи и культурно-исторический контекст. В экспозицию войдут знаковые произведения Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна, Поля Гогена, Винсента ван Гога, Анри Матисса, Пабло Пикассо и других мастеров.