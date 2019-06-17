В полиции опровергли сведения об увольнении 40 сотрудников из-за дела Голунова

Сведения об увольнении более 40 сотрудников УВД по ЗАО Москвы из-за дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова не соответствуют действительности, сообщили в ГУ МВД по Москве.

«Информация, размещенная на отдельных ресурсах, о единовременном обращении с рапортами об увольнении более 40 сотрудников УВД по ЗАО Москвы не соответствует действительности. Кадровая ситуация в указанном подразделении стабильная», – сообщается на сайте ведомства.

Подчеркивается, что с 11 июня с рапортами об увольнении обратилось только два сотрудника этого УВД.

Ранее в Сети появились сообщения, что из УВД по ЗАО Москвы единовременно подали рапорта более 40 полицейских в связи с делом Голунова.

Уволены были начальник УВД Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.

Голунов был задержан 6 июня по обвинению в попытке сбыта наркотиков, однако 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного преследования, с него сняли все обвинения. Также по просьбе Колокольцева были уволены генералы Девяткин и Пучков.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о неожиданном окончании дела.