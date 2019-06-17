Путину и Лукашенко представят предложения по углублению интеграции в Союзном государстве

Предложения по углублению интеграции в Союзном государстве будут представлены президентам России и Белоруссии Владимиру Путину и Александру Лукашенко к 25 июня, сообщил спикер нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко.

«На этот счет сейчас есть поручения президентов Республики Белоруссия и Российской Федерации. Над этими поручениями работают правительства, им дан срок до 25 июня внести предложения (главам двух государств) по дальнейшему углублению нашей интеграции», – сказал Андрейченко после заседания 56-й сессии Парламентского собрания Союза двух стран, передает РИА «Новости».

Напомним, Путин исключил возможность объединения России и Белоруссии.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Договор о союзном государстве России и Белоруссии не ставится под сомнение, однако его положения надо привести к существующим реалиям.

В июне глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что вопрос введения единой валюты России и Белоруссии будет приниматься на уровне президентов.