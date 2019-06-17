Военные сделали сальто на Lada Vesta

Сотрудники военной автоинспекции (ВАИ), отрабатывая «полицейский разворот», перевернулись на полигоне.

В Сети опубликовали видео, на котором автомобиль Lada Vesta сдает назад, проезжая дорожные фишки, и при попытке совершить резкий разворот на 180 градусов переворачивается.

Как сообщает РИА «Новости», инцидент мог произойти во время всеармейского конкурса «Дорожный патруль», который проходил 12-15 июня на полигоне «Ногинский» в Подмосковье.

Ранее сообщалось, что полицейские в Словакии получили в качестве служебного российский автомобиль Lada Vesta SW Cross.

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