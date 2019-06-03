Российский автомобиль закупили для полицейских в Европе

Полицейские города Гуменне в Словакии получили в качестве служебного российский автомобиль Lada Vesta SW Cross.

Об этом сообщили региональные власти, передает RT.

По этим данным, стоимость машины составила порядка 14 тыс. евро, она была закуплена в лизинг. Количество автомобилей в автопарке полицейских Гуменне выросло до трех вместе с новой российской машиной.

Решение о закупке российского авто приняли в связи с устареванием KIA Ceed и Skoda Fabia, которые несколько лет являются служебными авто, сообщает Nation News.

В январе «Автоваз» открыл продажи флагмана модельного ряда Lada Vesta – Lada Vesta Sport, минимальная цена автомобиля начинается от 1 млн 9 тыс. рублей.