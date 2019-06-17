Рейс Нижневартовск – Уфа задержался из-за надувного трапа

Рейс из Нижневартовска в Уфу был задержан на девять часов из-за выпущенного надувного трапа, сообщили в компании-перевозчике «Уральские авиалинии».

«Борт был задержан по причине самопроизвольного выпуска надувного трапа. К настоящему моменту самолет вылетел», – сообщили в авиакомпании, передает РИА «Новости».

Вылет самолета в Уфу был назначен на 2.55 (0.55 мск), но борт отправился в 12.20 (10.20 мск) по местному времени, уточнили в справочной аэропорта Нижневартовска.

По данным воздушной гавани, на семь часов задерживается прибытие обратного рейса из Уфы в Нижневартовск.