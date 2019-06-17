В Пушкинском музее объяснили подвешивание лошади

Руководство Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина назвало бредом сообщение о якобы подвешенной под потолком на выставке в музее живой лошади.

Чучело лошади, подвешенное под потолком в ГМИИ им. Пушкина, вызвало ажиотаж в социальных сетях. Пользователи соцсетей опубликовали несколько видеозаписей, на которых можно увидеть висящее в вестибюле музея чучело животного. Предполагается, что эта инсталляция будет представлена на готовящейся выставке современного искусства «Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное».

Впрочем, эта часть экспозиции понравилась не всем. Некоторые комментаторы решили, что лошадь живая, и пригрозили объявить бойкот культурному учреждению, в котором «мучают животных».

«Живодеры! Это садизм, а не искусство», – написал один из комментаторов.

«И это Пушкинский музей! Неужели у них только деньги в глазах! Ужас. Полное разложение так называемых элит. Очень жалко лошадь», – добавила другая.

Некоторые все-таки предположили, что лошадь может быть чучелом. Но им отвечали, что настоящему животному могли дать крупную дозу успокоительных препаратов. Кроме того, пользователи Сети сочли, что подвешивать чучело животного также «несовременно, неэтично, не по-человечески».

Руководство ГМИИ им. Пушкина отреагировало на слухи об «издевательстве над животным» на выставке. «Это бред», – сказала «Ридусу» директор музея изобразительных искусств Марина Лошак.

Представитель пресс-службы музея Ольга Базуева подтвердила, что речь идет об искусно выполненном чучеле коня. «Это инсталляция итальянского художника Каттелана под названием «Баллада о Троцком». Конечно же, лошадь не живая. Это такое же чучело, как и в зоологических музеях», – рассказала Базуева.

Первую версию своей «Баллады о Троцком» Маурицио Каттелан представил публике в 1996 году. Инсталляция, в которой чучело лошади под седлом и в сбруе было подвешено вместо дворцовой люстры, символизирует размышления автора о русской революции и крушении ее идеалов.

Инсталляции с чучелами животных – одно из основных направлений творчества Каттелана. Другая его известная работа в этом жанре – «Белка, которая покончила с собой».

Выставка «Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное» откроется в Пушкинском музее 19 июня.