Посол России в Венесуэле назвал выдумкой слова Болтона

Заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о якобы заключенном Россией и Венесуэлой военном контракте являются выдумкой, заявил российский посол в Каракасе Владимир Заемский.

«Это очередная выдумка, которая, видимо, нужна Болтону, чтобы поддерживать иллюзию того, что Венесуэла представляет собой мнимую угрозу, а виновата в этом, естественно, Россия. Президент (Владимир) Путин на днях предельно четко указал, что мы в последнее время никаких новых контрактов не заключали», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее в воскресенье Болтон заявил, что Венесуэла в мае якобы заключила с Россией оборонный контракт на 209 млн долларов.