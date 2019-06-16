Болтон обвинил Мадуро в заключении крупного оборонного контракта с Россией

Венесуэла в мае якобы заключила с Россией оборонный контракт на 209 млн долларов, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

«(Президент Венесуэлы Николас) Мадуро грубо распорядился ресурсами Венесуэлы. В мае, когда сотни тысяч венесуэльцев голодали, Мадуро дал России 209 млн долларов на оборонный контракт, чтобы купить их постоянную поддержку. Венесуэльцы хотят подлинного демократического руководства, а не репрессий», – написал Болтон в Twitter.

Ранее американские СМИ заявили, что число российских военных советников в Венесуэле сократилось, также утверждалось, что за последние месяцы число специалистов Ростеха в этой стране снизилось примерно с тысячи до нескольких десятков.

Президент Владимир Путин отметил, что ряд российских специалистов в Венесуэле выполнили свои обязательства по контрактам и уехали.