В Эстонии запретили Айболиту носить красный крест

Представитель международной организации Красный крест потребовал от администрации Русского молодежного театра в Таллине отказаться от использования изображения «красного креста» на костюме сказочного персонажа доктора Айболита, сообщил руководитель театра Александр Пуолаккайнен.

«Вчера мне позвонила на мобильный телефон представитель Красного Креста и с ходу начала требовать, чтобы мы убрали красный крест с театральных костюмов», – передает его слова «Sputnik Эстония».

Он отметил, что в Facebook выставлена реклама спектакля, вероятно, там сотрудники международной организации и увидели фотографию Доктора Айболита.

«Я начал объяснять, что это сказочный герой и доктора всегда обозначают именно таким образом. По крайней мере, так всегда было. На что она ответила, что это противозаконно и даже на машинах скорой помощи нет этих крестов, потому что этот знак принадлежит именно организации Красный Крест», – сказал Пуолакайнен.

По его словам, в случае отказа театру пригрозили штрафом.

Никаких ссылок на законодательные представитель организации не привела. Глава Русского молодежного театра признался, что даже забыл поинтересоваться на этот счет у собеседника, так как был обескуражен безапелляционным тоном.

«В нашем театре мы решили, что глупо сразу реагировать. Пускай они присылают официальную бумагу. Я еще не изучал этот вопрос досконально, возможно, красный крест и запатентованный знак. Спектакль играем года 3-4, и только сейчас они это заметили», – добавил Пуолакайнен.

Он заметил, что сказочный герой Айболит с крестиком есть также у Русского кукольного театра, а у театра Vanemuine в спектакле про Лотте тоже можно видеть врача в костюме с крестиками.

«Мне уже в комментариях написали, что в Колумбии какая-то организация действовала под видом Красного креста и занималась чем-то незаконным. Но это в Колумбии – там ситуация военных действий, у нас никаких военных действий нет. У нас сказка, которую мы ставим на сцене», – передает его слова Delfi.

На сайте эстонского отделения «Красного Креста» указывается, что использование символики организации отдельными лицами, государственными или частными организациями не допускается.

«В 2006 году был принят Закон о названии и эмблеме Красного Креста. Согласно этому закону, символ Красного Креста может использовать только сама организация, если до этого не был заключен договор по совместной работе. Например, Кайтселийт может использовать во время военных действий, но эмблема должна быть в квадрате», – отметила секретарь таллиннского Общества Красного Креста Лилия Лаури.

Она заявила, что не угрожала Александру и не писала заявлений, а просто попросила не использовать символ организации.

«Если на их спектакль придет человек, который следит за исполнением данного закона, то им выпишут огромный штраф. Зачем им это? Я просто предупредила, никаких угроз не выдвигала. Я знаю, например, одно медицинское учреждение оштрафовали за это на 2 тыс. евро», – сказала она.