В Эстонии запретили Айболиту носить красный крест

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Российский лес теряют в регионах

Лесное хозяйство России требует спасения Фото: Илья Галахов/Интерпресс/ТАСС
Возложенная на регионы ноша по управлению и контролю за огромным лесным хозяйством России оказалась для многих непосильной. Вместо грамотного и бережного хозяина в отрасли на местах процветает разбазаривание природных ресурсов и злоупотребление полномочиями. Во что превратилось лесное богатство России и как исправить непростую ситуацию? Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Конфликт в Чемодановке доказал недопустимость самосуда

МВД могло воспрепятствовать развитию конфликта в Чемодановке Фото: vk.com /Типичная Пенза
Между местными жителями и цыганской общиной в селе Чемодановка Пензенской области произошел бытовой конфликт, который перерос в массовую драку с ранеными и одним погибшим. Эксперты отмечают: когда власти и полиция оперативно не вмешиваются и проблема тлеет длительное время, инициативу перехватывают жители, которые начинают вершить самосуд. Ситуация в Чемодановке должна стать уроком для всех регионов России. Подробности...
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Украина раскроет тайну гибели американцев во Вьетнаме

По официальным данным, больше 2 тысяч американских оккупантов пропали без вести во ВьетнамеФото: Horst Faas/ASSOCIATED PRESS/ТАСС
Киев заключил удивительное соглашение с Вашингтоном – он пообещал найти и опросить еще живых украинцев, воевавших во Вьетнаме с советской стороны, с целью поиска «пленных и пропавших без вести» граждан США. Нельзя исключить, что ветераны укажут, где во вьетнамских джунглях остались могилы американских солдат. Но, скорее всего, таким способом Киев просто хочет лишний раз выслужиться перед Америкой. Подробности...
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«И по возможности не выходить на улицу»

Полиция разыскивает Сергея Помазуна по подозрению в массовом убийстве в центре БелгородаФото: 31.mvd.ru
Сравнить действия российских и американских правоохранительных органов получили возможность жители Белгорода. Как и в Бостоне, в Белгороде объявлена облава на подозреваемого в громком преступлении, жителям города тоже рекомендуется не выходить на улицу. Очевидцы уже рассказали, как произошла трагедия и что было сразу после нее. Подробности...
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Диалоги яйца и курицы

Ольга Андреева, Журналист
Связь поколений – странная штука. Нам кажется, что наши дети какие-то другие, что они в некотором смысле инопланетяне. Наверное, так оно и есть. Но вообще-то они – это мы. Просто надо чаще друг с другом разговаривать. Подробности...
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Дача как проклятье

Сергей Мардан, публицист
Дача скоро уйдет в прошлое, как многие советские феномены. Те, кому сегодня 50 лет, станут поколением, которому придется закрыть ворота последнего СНТ «Луч», чтобы никогда туда не вернуться. Новому поколению дачи не нужны. Подробности...
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Несистемная оппозиция превращается в толпу городских сумасшедших

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Можно заламывать руки, истерить о безнадежности «этой страны» и бесполезности любых усилий. А можно просто кропотливо работать над исправлением проблем, пороков и несправедливостей, постепенно меняя тем самым систему в целом. Подробности...
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            В Эстонии запретили Айболиту носить красный крест

            16 июня 2019, 20:02

            Текст: Сергей Гурьянов

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            Представитель международной организации Красный крест потребовал от администрации Русского молодежного театра в Таллине отказаться от использования изображения «красного креста» на костюме сказочного персонажа доктора Айболита, сообщил руководитель театра Александр Пуолаккайнен.

            «Вчера мне позвонила на мобильный телефон представитель Красного Креста и с ходу начала требовать, чтобы мы убрали красный крест с театральных костюмов», – передает его слова «Sputnik Эстония».

            Он отметил, что в Facebook выставлена реклама спектакля, вероятно, там сотрудники международной организации и увидели фотографию Доктора Айболита.

            «Я начал объяснять, что это сказочный герой и доктора всегда обозначают именно таким образом. По крайней мере, так всегда было. На что она ответила, что это противозаконно и даже на машинах скорой помощи нет этих крестов, потому что этот знак принадлежит именно организации Красный Крест», – сказал Пуолакайнен.

            По его словам, в случае отказа театру пригрозили штрафом.

            Никаких ссылок на законодательные  представитель организации не привела. Глава Русского молодежного театра признался, что даже забыл поинтересоваться на этот счет у собеседника, так как был обескуражен безапелляционным тоном.

            «В нашем театре мы решили, что глупо сразу реагировать. Пускай они присылают официальную бумагу. Я еще не изучал этот вопрос досконально, возможно, красный крест и запатентованный знак. Спектакль играем года 3-4, и только сейчас они это заметили», – добавил Пуолакайнен.

            Он заметил, что сказочный герой Айболит с крестиком есть также у Русского кукольного театра, а у театра Vanemuine в спектакле про Лотте тоже можно видеть врача в костюме с крестиками.

            «Мне уже в комментариях написали, что в Колумбии какая-то организация действовала под видом Красного креста и занималась чем-то незаконным. Но это в Колумбии – там ситуация военных действий, у нас никаких военных действий нет. У нас сказка, которую мы ставим на сцене», – передает его слова Delfi.

            На сайте эстонского отделения «Красного Креста» указывается, что использование символики организации отдельными лицами, государственными или частными организациями не допускается.

            «В 2006 году был принят Закон о названии и эмблеме Красного Креста. Согласно этому закону, символ Красного Креста может использовать только сама организация, если до этого не был заключен договор по совместной работе. Например, Кайтселийт может использовать во время военных действий, но эмблема должна быть в квадрате», – отметила секретарь таллиннского Общества Красного Креста Лилия Лаури.

            Она заявила, что не угрожала Александру и не писала заявлений, а просто попросила не использовать символ организации.

            «Если на их спектакль придет человек, который следит за исполнением данного закона, то им выпишут огромный штраф. Зачем им это? Я просто предупредила, никаких угроз не выдвигала. Я знаю, например, одно медицинское учреждение оштрафовали за это на 2 тыс. евро», – сказала она.


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