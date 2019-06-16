В Германии объяснили, почему Трамп не станет воевать с Ираном

США не будут нападать на Иран, так как американскому президенту Дональду Трампу не нужны военные потери в преддверии выборов, считает корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер.

«У американцев, конечно, есть здесь, в заливе, значительное число военных и военной техники. Но с этой военной техникой и такой численностью войск нельзя осуществить смену режима, как того хотел бы советник по безопасности американского президента Болтон. Такой численности войск достаточно максимум для мелких шпилек в адрес Ирана», – передает его слова RT.

Он считает, что если бы в Иране хотели сменить режим, то понадобились бы сотни тысяч военных, что сопряжено с весьма большими потерями.

«И никто здесь не верит, что Трампу может быть нужна такая операция в данный момент. Нельзя забывать о том, что в следующем году в Америке состоятся президентские выборы, и наземная операция с большими потерями и неизвестным исходом, разумеется, не в интересах американского президента», – заявил Ваннер.

Ранее американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что США рассматривают все варианты противодействия Ирану в регионе, в том числе и военный.