В России указали на неправовые методы противников «Северного потока – 2»

Для приостановки или отмены строительства «Северного потока – 2» нет юридических оснований, противники газопровода действуют неправовыми методами, заявил заместитель секретаря Совбеза России Александр Венедиктов.

«Мотивация противников «Северного потока – 2» также экономическая. Перспектива появления мощного конкурента на рынке «голубого топлива» пугает ряд влиятельных энергетических корпораций, тем более что сжиженный газ, предлагаемый ими в качестве альтернативы нашему, выше по цене примерно на 30%. Немудрено, что при таком неблагоприятном раскладе в ход пойдут любые аргументы против конкурента», – заявил он в интервью «Российской газете».

Венедиктов подчеркнул, что юридические основания для приостановки или отмены проекта газопровода отсутствуют.

«Он полностью соответствует нормам международного морского и экологического права, Третьего энергетического пакета, финских, шведских, датских и немецких законов. Противники проекта это прекрасно понимают и прибегают к средствам вне правового поля, используют незаконные инструменты, которые не только направлены против российского трубопровода, но и угрожают международной экономике», – сказал он.

Ранее американский сенатор Джон Баррассо предложил Конгрессу США проект закона, который предполагает введение новых санкций против строительства газопровода «Северный поток – 2».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, могут ли санкции США помешать строительству газопровода.

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