Конгрессу США предложены новые санкции против «Северного потока – 2»

Американский сенатор Джон Баррассо предложил Конгрессу США проект закона, предполагающего введение санкций против строительства газопровода «Северный поток – 2».

Сенатор хочет «наложить санкции на российский газопровод», а также «ускорить» поставки газа из США государствам-союзникам НАТО, передает РИА «Новости».

Американскому минэнерго в документе предписывается убрать все помехи для бесперебойного экспорта СПГ из США.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, помешают ли санкции США строительству газопровода и чем могла бы ответить Россия.

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