Актер Андрей Соколов решил баллотироваться в Мосгордуму по «округу Федермессер»

Российский актер Андрей Соколов намерен подать заявление на выдвижение в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы по 43-му избирательному округу, сообщает его штаб.

«17 июня известный российский актер и режиссер Андрей Соколов подаст заявление на выдвижение в качестве кандидата в депутаты Московской городской думы по 43-му избирательному округу (Арбат, Хамовники, Пресня)», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

Там же отмечается, что поддержать выдвижение Соколова придут его друзья и сторонники – Андрей Батурин, Михаил Владимиров, Нина Шацкая и другие известные люди.

Андрей Соколов – актер и режиссер театра и кино, народный артист России (2005), родился 13 августа 1962 года в Москве. Снимался в фильмах «Маленькая Вера», «Искусство жить в Одессе», «Наш человек в Сан-Ремо» и других.

Ранее в воскресенье советник гендиректора московского футбольного клуба «Локомотив», бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин также зарегистрировался в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы по 43-му округу.

В этом округе документы на выдвижение кандидатами в депутаты также подали юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, экс-лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин, адвокат и безработный. Между тем кандидатуру с выборов в депутаты Мосгордумы в 43-м округе сняла руководитель Центра паллиативной медицины, член центрального штаба ОНФ Анна (Нюта) Федермессер. Свое решение она объяснила моральным давлением со стороны соперников и их сторонников.

Политолог Павел Данилин в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, что отказ Федермессер от участия в выборах «обусловлен кампанией травли, преследования и оскорбления, которую устроили Навальный и Соболь».

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что Алексей Навальный организовал травлю в Сети Нюты Федермессер. Он угрожал, что если она пойдет на выборы, то «дело, за которое вас любят и уважают», будет «опошлено и унижено». На фоне решения Федермессер москвичи потребовали от Соболь также отказаться от участия в выборах.