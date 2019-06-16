У пассажирского поезда «Брянск – Москва» на ходу отцепился вагон

Отправление пассажирского поезда «Брянск – Москва» в ночь на субботу было задержано более чем на три часа из-за отцепления одного из вагонов во время движения состава, сообщают местные СМИ.

«В субботу утром по техническим причинам на 3 часа 17 минут было задержано отправление пассажирского поезда №738 назначением Брянск – Москва. Выявленную неисправность оборудования оперативно устранить не удалось», – говорится в сообщении на сайте МЖД.

Чтобы пассажиры смогли продолжить поездку в российскую столицу, в 10.05 на станцию Брянск-Орловский был подан резервный состав. В 10.22 поезд отправился по маршруту следования.

«Пассажирам по их желанию оформлялись проездные документы на другие поезда данного направления и производился возврат полной стоимости проездных документов», – отметили в МЖД.

По данным местных СМИ, причиной инцидента стало отцепление одного из вагонов пассажирского поезда во время движения состава.