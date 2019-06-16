Супрун разрешила украинцам сидеть на холодном

Временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун посоветовала украинцам сидеть на холодном в жару и не бояться, что от этого можно заболеть.

В своем Facebook Супрун опубликовала «мифы о холодном», в том числе посоветовав сидеть на холодной поверхности, чтобы отдохнуть в жару. «Не стоит очень беспокоиться, что заболеете. Существует много ложных представлений относительно сидения на холодном и проблемах со здоровьем, которые это может якобы вызвать», – отметила она.

Кроме того, врио министра здравоохранения Украины посоветовала есть мороженое в жару и во время болезни, потому что оно «передает энергию и приятные ощущения».

Супрун посоветовала украинцам открывать окна в маршрутках, не страшась сквозняков, так как это «не является чем-то плохим».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему Супрун называют «Доктор Смерть».