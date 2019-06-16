В Чехии предложили объявить 21 августа «Днем памяти жертв вторжения» 1968 года

Депутаты нижней палаты чешского парламента предложили объявить 21 августа «Днем памяти жертв вторжения» войск государств – участниц Организации Варшавского договора (ОВД) в 1968 году в Чехословакию, передает информагентство CTK.

С такой инициативой выступили парламентарии восьми из девяти депутатских фракций в нижней палате высшего законодательного органа. К ним не присоединились депутаты Коммунистической партии, передает ТАСС.

Законодательная инициатива, которую теперь предстоит рассмотреть правительству республики, стала реакцией на подготовленный депутатами фракции КПРФ в Госдуме законопроект «О распространении статуса ветерана боевых действий на военнослужащих Вооруженных сил СССР, направлявшихся в Чехословакию в августе 1968 года в составе войск Варшавского договора».

Законодательная инициатива российских депутатов-коммунистов вызвала обостренную реакцию в Чехии.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала события 1968 года и реакцию Словакии и Чехии на предложение российских депутатов-коммунистов.