Чехия оскорбилась российским законопроектом о событиях 1968 года

Подготовленный КПРФ проект закона о признании участников ввода советских войск в Чехословакию в 1968 году ветеранами боевых действий является оскорбительным, заявил президент Чехии Милош Земан.

Он назвал законопроект «глубоко оскорбительным», а поддержку инициативы – «враждебным актом по отношению к Чехии», передает ТАСС со ссылкой на Frekvence-1.

Земан заявил, что проект закона является идеей «двух сумасшедших депутатов российской Думы», а события 1968 года – «оккупацией» и «международным преступлением».

«Те, кто его совершил, не должны иметь статус ветеранов войны», – заявил глава государства.

Пражский град ждет 13 июня объяснений от российского посла Александра Змеевского.