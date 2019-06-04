Коммунисты опять пугают Чехию «Пражской весной»

В Думе вновь заговорили о признании участников ввода советских войск в Чехословакию в 1968 году ветеранами боевых действий. На это бурно отреагировали в Праге и Братиславе, назвав такие предложения ревизионистскими. Очевидцы заверили газету ВЗГЛЯД: как таковых боевых действий в Праге вовсе не было. Почему события более чем полувековой давности до сих пор не дают покоя бывшим соседям по соцлагерю?

В Словакии и Чехии раскритиковали российских депутатов-коммунистов за предложение признать ветеранами боевых действий участников ввода советских войск в Чехословакию в августе 1968 года. МИД Чехии отметил, что вторжение войск стран Организации Варшавского договора нарушало международное право, потому что против этого выступили не только лидеры Чехословакии, но и большинство местных жителей.

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини заявил, что российский законопроект «не способствует взаимному доверию и хорошему сотрудничеству народов». Официальные Прага и Братислава расценивают документ российской стороны как попытку исторического ревизионизма.

Напомним, войска пяти стран Варшавского договора (кроме СССР это были Венгрия, ГДР, Болгария и Польша) вошли в Чехословакию 21 августа 1968 года под предлогом просьбы «об оказании братскому чехословацкому народу неотложной помощи, включая помощь вооруженным силам».

Как тогда сообщалось на официальном уровне, обращение Чехословакии было вызвано угрозой социалистическому строю «со стороны контрреволюционных сил, вступивших в сговор с враждебными социализму внешними силами». Ввод войск прошел практически бескровно, армия не оказывала никакого сопротивления, а жертвы среди протестовавших гражданских составили 58 человек. Однако Запад использовал эти события для обличения СССР, который якобы «душит европейские народы».

В 1989 году Москва осудила этот ввод войск. В совместном заявлении правительств пяти стран его назвали «неправомерным актом вмешательства во внутренние дела суверенной страны, акт, прервавший процесс демократического обновления ЧССР и имевший долговременные отрицательные последствия». В принятом в 1990 году договоре между Россией и Чехией, ввод войск снова был назван недопустимым. Советские войска вышли из Чехословакии в 1991 году.

Что касается переоценки событий тех лет, то еще на прошлой неделе, 30 мая, соответствующий законопроект обсуждался на круглом столе в Госдуме. Представители фракций ЛДПР и «Справедливой России» призвали принять документ в ближайшее время.

Коммунисты не впервые поднимают этот вопрос. Впервые они предлагали принять соответствующий закон в 2016 году. В январе прошлого года законодательная инициатива была отклонена Госдумой в первом чтении. В августе того же года Чехия официально назвала события 1968 года «вторжением с оккупацией».

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По мнению зампреда думского комитета по обороне Юрия Швыткина («Единая Россия»), контингент войск Организации Варшавского договора, «в который вошла не только Советская Армия, но и военные других государств, занимался наведением порядка». «Люди рисковали жизнью, были потери, – сказал Швыткин газете ВЗГЛЯД. – Оставить незамеченной роль нашего народа в этом вопросе было бы неправильно. Должно быть установлено количество участников, оформлена юридическая составляющая. Люди, выполнявшие те задачи, должны иметь соответствующий статус».

По оценке депутата, Чехия и Словакия в данном случае проводят недружественную политику по отношению к России, и реакция Москвы на их возмущение может быть высказана по дипломатическим каналам. По его мнению, законопроект может быть заново внесен на рассмотрение Госдумы. Должна быть определенная процедура, возможно, законопроект будет внесен по-новому, с юридическо-техническими поправками, заметил депутат.

В то же время в Совете по правам человека при президенте России (СПЧ) раскритиковали инициативу депутатов. «Почему эту тему подняли, я не знаю. Дураков много, – заявил газете ВЗГЛЯД член СПЧ Леонид Никитинский. – Я отношусь к этому негативно. Безусловно, это интервенция. Я говорил об этом еще в 1970-м году на первом курсе института».

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«Я вам говорю, как свидетель тех событий – военных действий там не было», – сказал газете ВЗГЛЯД член комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Лукин. В 1968 году Лукин был одним из редакторов выходившего в Праге журнала «Проблемы мира и социализма». События «пражской весны» разворачивались у него на глазах.

«Статус ветерана или участника военных действий можно присваивать за военные действия, в Чехословакию просто были введены вооруженные силы Советского Союза. Информацию о каких-либо потерях с советской стороны в ходе событий 1968 года сейчас очень трудно проверить Иногда случались и выстрелы, но не военные действия, – отмечает Лукин, и подчеркивает:

Были передвижения войск, что же теперь – надо вводить статус «ветеран передвижения войск»?»

Что же касается инициативы группы депутатов, то это, по мнению Лукина «инициатива неуместная, и политически она очень вредит нашей стране». «Я очень хорошо понимаю возмущение в Чехии и Словакии, которые вызвали эти безответственные заявления. Уверен, что дальше болтовни это не пойдет», – подчеркнул сенатор.

«Здесь вопрос принципиальный и весьма специфический. Это решение принимает российская сторона, и она исходит из своих представлений», – сказал газете ВЗГЛЯД журналист, телеведущий Владимир Соловьев.

«Чехия и Словакия выражают возмущение – их тоже можно понять, но хотелось бы напомнить, что тогда это было государство Чехословакия. Поэтому России в этом вопросе надо исходить из собственных представлений, что правильно, – отметил собеседник. – И люди, которые выполняли приказ, они, наверное, принимали участие в боевых действиях».

«Если события 1968 года попадают под определения «боевые действия», то участники тех событий должны получать за это льготы,

так же как и участники событий 1956 года. Так же как и участники боевых действий в Корее. Также как, если кто-то служил во Вьетнаме, в Африке или Афганистане», – рассуждает Соловьев

Люди выполняли приказ верховного главнокомандующего, были военнослужащими – исходя из этого, и отношение к ним должно быть соответствующим, подчеркивает журналист.

«Так что у Чехии и Словакии возможно и есть причины для возмущения, но это то, как видят они. Вряд ли это имеет отношение к людям, которые выполняли в 1968 году приказ. Это просто разные стороны сложной исторической реальности», – резюмирует Соловьев.