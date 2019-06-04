Коммунисты опять пугают Чехию «Пражской весной»

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4 июня, вторник  |  Последнее обновление — 18:21  |  vz.ru
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Слухи превратили Газпром в самую дорогую компанию России

Компании Алексея Миллера удалось обойти компанию Германа Грефа по капитализации Фото: Sergei Karpukhin/Reuters
«Национальное достояние» России – компания Газпром показала неожиданно рекордный рост акций и капитализации. Так дорого ее акции стоили в последний раз незадолго до кризиса 2008 года, а сама компания вообще никогда в истории так не оценивалась. Что же случилось и к чему эти рекорды приведут?  Подробности...
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Какой может быть сделка России, США и Израиля по Ирану и Сирии

Сообщается, что в Вашингтоне и Тель-Авиве придумали новый «хитрый план» по СирииФото: Jonathan Ernst/Reuters
США и Израиль намерены предложить России новую сделку по ситуации на Ближнем Востоке, пишет арабская пресса. За избавление Сирии от иранского влияния Вашингтон обещает Дамаску отмену американских санкций. Что думают в Москве об этом «интересном предложении», может ли Россия в самом деле сыграть посредническую роль и что в этом случае станет красной линией в переговорах? Подробности...
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Как потопленная британская подлодка усилила ВМФ СССР

Бои в Финском заливе стали одним из немногих столкновений между военно-морскими флотами Британии и РоссииФото: Н.Е. Бубликов, Г.В. Горшков
Сто лет назад, 4 июня 1919 года, моряки новорожденного советского флота одержали ключевую победу – эсминцы «Азард» и «Гавриил» потопили новейшую английскую субмарину L-55. Это событие знаменательно своим символизмом – нечасто русским случалось бить «англичанку» там, где она традиционно сильна, то есть в море. Но еще большее значение для России имели добытые таким образом технологии. Подробности...
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США намерены разоружить Европу

Соединенные Штаты опасаются самостоятельности ЕС в вопросе производства вооруженийФото: U.S. Army/Staff Sgt. Keith Anderson
В прессу утекли подробности очередного ультиматума, поставленного Соединенными Штатами своим ближайшим союзникам по НАТО, а именно Евросоюзу. Оказывается, по мнению Вашингтона, ЕС не имеет права разрабатывать собственные системы вооружений, а обязан покупать их за океаном. А поводом для таких манипуляций служат, разумеется, ссылки на «агрессивную Россию».  Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Генетический код России построен на героизме

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Смысл истории со спецназовцем ГРУ Никитой Белянкиным, который вступился за незнакомых людей и был убит, не в ее уникальности, а строго в обратном – в том, что Россия воспринимает его поступок как образец, на который надо равняться. Всем. Подробности...
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России нужна технологическая дипломатия

Андрей Безруков, доцент кафедры МГИМО, член Совета по внешней и оборонной политике
Россия стоит перед необходимостью выбора наших технологических партнеров и союзников. Но есть ли у нас стратегия, есть ли у нас политика, которая помогла бы этот выбор реализовать и обеспечить нашу конкурентоспособность? Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Когда в России перестанут бояться психиатров

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Депрессии не существует – больше гуляй на свежем воздухе, занимайся физкультурой и не ной, бабки вообще в поле рожали. Все терпят, и ты терпи. Стыдно быть несчастным. Стыдно иметь нервное расстройство. Ты что, псих? Подробности...
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            Коммунисты опять пугают Чехию «Пражской весной»

            Ввод войск СССР произошел по просьбе партийного руководства самой Чехословакии   4 июня 2019, 17:01
            Фото: Rooney Christopher/CTK/Global Look Press
            Текст: Иван Абакумов,
            Дарья Рыночнова

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            В Думе вновь заговорили о признании участников ввода советских войск в Чехословакию в 1968 году ветеранами боевых действий. На это бурно отреагировали в Праге и Братиславе, назвав такие предложения ревизионистскими. Очевидцы заверили газету ВЗГЛЯД: как таковых боевых действий в Праге вовсе не было. Почему события более чем полувековой давности до сих пор не дают покоя бывшим соседям по соцлагерю?

            В Словакии и Чехии раскритиковали российских депутатов-коммунистов за предложение признать ветеранами боевых действий участников ввода советских войск в Чехословакию в августе 1968 года. МИД Чехии отметил, что вторжение войск стран Организации Варшавского договора нарушало международное право, потому что против этого выступили не только лидеры Чехословакии, но и большинство местных жителей.

            Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини заявил, что российский законопроект «не способствует взаимному доверию и хорошему сотрудничеству народов». Официальные Прага и Братислава расценивают документ российской стороны как попытку исторического ревизионизма.

            Напомним, войска пяти стран Варшавского договора (кроме СССР это были Венгрия, ГДР, Болгария и Польша) вошли в Чехословакию 21 августа 1968 года под предлогом просьбы «об оказании братскому чехословацкому народу неотложной помощи, включая помощь вооруженным силам».

            Как тогда сообщалось на официальном уровне, обращение Чехословакии было вызвано угрозой социалистическому строю «со стороны контрреволюционных сил, вступивших в сговор с враждебными социализму внешними силами». Ввод войск прошел практически бескровно, армия не оказывала никакого сопротивления, а жертвы среди протестовавших гражданских составили 58 человек. Однако Запад использовал эти события для обличения СССР, который якобы «душит европейские народы».

            В 1989 году Москва осудила этот ввод войск. В совместном заявлении правительств пяти стран его назвали «неправомерным актом вмешательства во внутренние дела суверенной страны, акт, прервавший процесс демократического обновления ЧССР и имевший долговременные отрицательные последствия». В принятом в 1990 году договоре между Россией и Чехией, ввод войск снова был назван недопустимым. Советские войска вышли из Чехословакии в 1991 году.

            Что касается переоценки событий тех лет, то еще на прошлой неделе, 30 мая, соответствующий законопроект обсуждался на круглом столе в Госдуме. Представители фракций ЛДПР и «Справедливой России» призвали принять документ в ближайшее время.

            Коммунисты не впервые поднимают этот вопрос. Впервые они предлагали принять соответствующий закон в 2016 году. В январе прошлого года законодательная инициатива была отклонена Госдумой в первом чтении. В августе того же года Чехия официально назвала события 1968 года «вторжением с оккупацией».

            На ваш взгляд

             
            Как вы относитесь к решению руководства СССР о вводе войск в Чехословакию в 1968 году?



            Обсуждение: 113 комментариев
            По мнению зампреда думского комитета по обороне Юрия Швыткина («Единая Россия»), контингент войск Организации Варшавского договора, «в который вошла не только Советская Армия, но и военные других государств, занимался наведением порядка». «Люди рисковали жизнью, были потери, – сказал Швыткин газете ВЗГЛЯД. – Оставить незамеченной роль нашего народа в этом вопросе было бы неправильно. Должно быть установлено количество участников, оформлена юридическая составляющая. Люди, выполнявшие те задачи, должны иметь соответствующий статус».

            По оценке депутата, Чехия и Словакия в данном случае проводят недружественную политику по отношению к России, и реакция Москвы на их возмущение может быть высказана по дипломатическим каналам. По его мнению, законопроект может быть заново внесен на рассмотрение Госдумы. Должна быть определенная процедура, возможно, законопроект будет внесен по-новому, с юридическо-техническими поправками, заметил депутат. 

            В то же время в Совете по правам человека при президенте России (СПЧ) раскритиковали инициативу депутатов. «Почему эту тему подняли, я не знаю. Дураков много, – заявил газете ВЗГЛЯД член СПЧ Леонид Никитинский. – Я отношусь к этому негативно. Безусловно, это интервенция. Я говорил об этом еще в 1970-м году на первом курсе института».

            «Я вам говорю, как свидетель тех событий – военных действий там не было», – сказал газете ВЗГЛЯД член комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Лукин. В 1968 году Лукин был одним из редакторов выходившего в Праге журнала «Проблемы мира и социализма». События «пражской весны» разворачивались у него на глазах.

            «Статус ветерана или участника военных действий можно присваивать за военные действия, в Чехословакию просто были введены вооруженные силы Советского Союза. Информацию о каких-либо потерях с советской стороны в ходе событий 1968 года сейчас очень трудно проверить Иногда случались и выстрелы, но не военные действия, – отмечает Лукин, и подчеркивает:

            Были передвижения войск, что же теперь – надо вводить статус «ветеран передвижения войск»?»

            Что же касается инициативы группы депутатов, то это, по мнению Лукина «инициатива неуместная, и политически она очень вредит нашей стране». «Я очень хорошо понимаю возмущение в Чехии и Словакии, которые вызвали эти безответственные заявления. Уверен, что дальше болтовни это не пойдет», – подчеркнул сенатор.

            «Здесь вопрос принципиальный и весьма специфический. Это решение принимает российская сторона, и она исходит из своих представлений», – сказал газете ВЗГЛЯД журналист, телеведущий Владимир Соловьев.

            «Чехия и Словакия выражают возмущение – их тоже можно понять, но хотелось бы напомнить, что тогда это было государство Чехословакия. Поэтому России в этом вопросе надо исходить из собственных представлений, что правильно, – отметил собеседник. – И люди, которые выполняли приказ, они, наверное, принимали участие в боевых действиях».

            «Если события 1968 года попадают под определения «боевые действия», то участники тех событий должны получать за это льготы,

            так же как и участники событий 1956 года. Так же как и участники боевых действий в Корее. Также как, если кто-то служил во Вьетнаме, в Африке или Афганистане», – рассуждает Соловьев

             Люди выполняли приказ верховного главнокомандующего, были военнослужащими – исходя из этого, и отношение к ним должно быть соответствующим, подчеркивает журналист.

            «Так что у Чехии и Словакии возможно и есть причины для возмущения, но это то, как видят они. Вряд ли это имеет отношение к людям, которые выполняли в 1968 году приказ. Это просто разные стороны сложной исторической реальности», – резюмирует Соловьев.


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